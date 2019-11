Rugby | Sei Nazioni 2020 | Italia | il ct sarà Franco Smith

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019)l’ex tecnico della Benetton Treviso e dei Cheetahs, il sudafricano, l’head coach della Nazionalenaper il prossimo Guinness 6. Ad annunciarlo la Federazione, con un comunicato dove non si parla di tecnico ad interim, ma si evidenzia come nel frattempo la Fir cercherà lo staff tecnico per il quadriennio che porterà ai Mondiali di Francia 2023. Lo staff per la finestra internazionale di febbraio-marzoguidato dain qualità di capo allenatore, affiancato da Giampiero De Carli per gli avanti e da Marius Goosen per la difesa, mentre Pete Atkinson coordinerà insieme a Giovanni Sanguin la preparazione fisica. La Federazione proseguirà contestualmente il processo di definizione dello staff della Squadra Nazionale per il quadriennio-23, chein carica a partire dall’1 luglioin vista del tour estivo nelle ...

