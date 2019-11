Romina Power si augura di rivedere la figlia | La speranza non muore mai

Romina Power - appello disperato a Chi l'ha visto? : "Spero di poter riabbracciare Ylenia - ecco com'è adesso" : Sono passati venticinque anni da quando Ylenia Carrisi è scomparsa, ma Romina Power non ha mai perso la speranza di ritrovarla. E novembre è il mese di Ylenia, sparita nel nulla nel 1994, quando aveva 23 anni. "Nel cuore di una mamma la speranza non muore mai", ha detto Romina in un video trasmesso

Ylenia Carrisi - in tv il suo volto oggi. Romina Power : “Aiutatemi a trovarla” : Ventisei anni dopo la scomparsa di Ylenia Carrisi, Romina Power non si arrende e lancia un appello a Chi l’ha visto nella speranza di riabbracciare la figlia svanita nel nulla nel lontano 1994. La cantante e attrice americana, ex moglie di Al Bano Carrisi, si è rivolta al programma condotto da Federica Sciarelli per lanciare un messaggio. Romina è convinta che Ylenia possa essere viva e che potrebbe ascoltare il suo messaggio, ricordando ...

“Oggi è così”. Scomparsa Ylenia Carrisi. A ‘Chi l’ha visto?’ la novità sulla figlia di Al Bano e Romina Power : La Scomparsa di Ylenia Carrisi è uno dei misteri più seguiti della cronaca italiana. La figlia di AlBano Carrisi e Romina Power è Scomparsa dalla città di New Orleans quando aveva solo 24 anni e le ipotesi su ciò che le possa essere successo sono davvero tante. Qualcuno parla di omicidio, altri di una nuova vita lontano dalla famiglia perché incapace di vivere sotto le luci della notorietà, altri ancora sostengono che questa viva sotto un ...

Romina Power a 'Chi l'ha visto' per cercare ancora la figlia scomparsa nel 1994 : Un dramma risalente al 1994 che non ha mai smesso di far soffrire la famiglia di Al Bano e Romina: la loro figlia di 23 anni, Ylenia, è infatti scomparsa nel gennaio di quell'anno in America. I due genitori da allora non l'hanno mai dimenticata, e oggi Romina ha deciso di fare un appello pubblico a Chi l'ha visto e tramite i propri social per cercare di scoprire la verità sulla misteriosa scomparsa della giovane italiana. Lo straziante appello ...

Chi l’ha Visto - Romina Power su Ylenia : “Spero di riabbracciarla” : Romina Power, appello a Chi l’ha Visto? su Ylenia Carrisi: “Speranza di poterla riabbracciare” Nella puntata di mercoledì 20 novembre di Chi l’ha Visto? Federica Sciarelli ha dedicato ampio spazio al caso di Ylenia Carrisi, figlia di Romina Power e Al Bano, mostrando un servizio in cui sono stati realizzati diversi identikit su come potrebbe essere la donna scomparsa nel nulla oggi. Il servizio in questione ha mostrato ...

Romina Carrisi sulla tomba del nonno Tyrone Power. Scatta la polemica : Romina Carrisi, a Los Angeles insieme alla madre Romina Power e alla zia Taryn, si è recata al cimitero Hollywood Forever per omaggiare la tomba del nonno Tyrone Power, ma sul web è scoppiata subito la polemica. In occasione dell'anniversario della morte del grande attore Tyrone Power - scomparso il 15 novembre 1958 - le figlie Romina e Taryn, insieme alla nipote Romina Carrisi si sono recate a rendere omaggio alla tomba dell'uomo, sepolto nel ...

Al Bano e Romina Power a Sanremo insieme? La bomba del cantante : "Amadeus..." - cambia il quadro : Sanremo, la lista nera in Ucraina, Loredana Lecciso, Romina Power: Al Bano Carrisi, 76 anni, nonno bis da pochi giorni, da almeno cinque decenni è il protagonista assoluto del costume italiano. Ogni volta che va in tv fa il pieno d' ascolti, ogni articolo online su di lui totalizza click garantiti:

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme (FOTO). E Romina Power? : Al Bano ‘dimentica’ Romina Power e torna di nuovo da Loredana Lecciso “Questione di feeling” cantavano Mina e Riccardo Cocciante nel 1985. Proprio così si può definire il rapporto tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso e non c’è Romina Power che tenga. I due sono sempre più uniti e la foto pubblicata sul profilo Instagram della bionda showgirl (che potete vedere in questo articolo sulla destra) non solo ha riacceso ...

Al Bano si ricrede su Romina Power e svela : “Spero che lei…” : Romina Power spera che Ylenia Carrisi sia viva: Al Bano dice la sua Oggi il settimanale Nuovo ha intervistato Al Bano. Quest’ultimo ha parlato dei suoi progetti futuri, della musica, dei suoi problemi di salute che ha avuto ultimamente e della sua famiglia. E proprio su quest’ultimo argomento il giornalista non ha potuto esimersi dal chiedergli un parere sull’appello fatto via social dalla sua ex moglie Romina Power per ...

Al Bano su Romina Power : “Va tutto bene”. E su Sanremo 2020… : Romina Power e Al Bano fanno sognare i fan. Lui: “Ottima madre” Al Bano ha rilasciato una lunga intervista al magazine Novella 2000 per parlare del recente incontro nella sua tenuta a Cellino San Marco con l’ambasciatore dell’Ucraina dopo tutte le polemiche scoppiate negli ultimi mesi: è stato considerato una sorta di terrorista dallo stato ucraino. Per fortuna che questo equivoco è stato risolto. Ovviamente il ...

“Una cosa brutta”. Al Bano - la confessione su Romina Power lascia a bocca aperta : Al Bano e Romina Power, la storia infinita. O almeno è così nella testa del pubblico che ancora non si è fatto una ragione della fine della storia tra i due cantanti di Felicità. Negli ultimi giorni il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi. Il cantante ed ex marito di Romina, ha parlato molto della sua fede, di Padre Pio, di Papa Wojtyla e di Madre Teresa di Calcutta. Ma Al Bano ha anche parlato della sua ...

Romina Power - Al Bano Carrisi rivela lo schiaffone subito dalla moglie : "Io e lei al Festival di Sanremo?" : Mentre Al Bano sta valutando se partecipare o meno alla prossima edizione del Festival di Sanremo, Romina Power non ne avrebbe alcuna intenzione. "Ancora non ho deciso niente, quello che è certo è che Romina non ne vuole sapere di Sanremo, lei odia andare in gara al Festival", dice Al Bano, secondo

Al Bano e Romina Power a Sanremo? ‘Romina non ne vuole sapere’ : Another day another drama. Al Bano fa sempre parlare di sé: il gossip, la black list dell’Ucraina e ad anni alterni la partecipazione al Festival di Sanremo. Chi sognava un ritorno del cantante all’Ariston in coppia con Romina Power, come ventilato soltanto pochi giorni fa, rimarrà però deluso, perché l’artista pugliese, raggiunto dall’Adnkronos, ha dichiarato che ancora non c’è nulla di certo in merito alla sua ...

Al Bano - retroscena su Romina Power : “Ha commesso un atto brutto” : Romina Power e Al Bano. Lui: “Ha commesso un atto non eccezionale” Al Bano ha fatto una lunga chiacchierata con Giovanni Ciacci sul settimanale Oggi. E in questa occasione il popolare cantante di Cellino San Marco ha parlato soprattutto della sua fede e dei suoi incontri con Padre Pio, Papa Wojtyla e Madre Teresa di Calcutta. Ma non è finita qua perchè ad un certo punto Ciacci ha voluto parlare anche di Romina Power, chiedendogli ...