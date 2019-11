Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Da 20 anni mentiva sulla sua identità, falsificando la data di nascita – diceva di essere nato nel 1951 invece che nel 1955 – così da indurre in errore i funzionari pubblici che avrebbero dovuto verificarne il casellario giudiziario. Franco De Angelis è l’imprenditore al centro dell’inchiesta che ha portato, nella mattinata di giovedì, all’arresto di 14 fra costruttori e funzionari pubblici. De Angelis ha un passato da presidente dell’Interporto di Civitavecchia – poi fallito – che lo ha portato all’arresto nel 2015. Grazie a questo stratagemma, fra le altre cose, De Angelis aveva ottenuto alcuni importantiin diversi palazzi di giustizia a. In cambio, fra le altre cose, aveva promesso al funzionario del provveditorato, Luigi Antonio Fazzone – oltre a un appartamento – l’impegno a sponsorizzarlo per la nomina a direttore generale della Direzione generale ...

fattoquotidiano : Roma, tartufi e smartphone: le ‘nuove tangenti’ per i lavori al Ministero e in tribunale. Identità truccata: così l… - Noovyis : (Roma, tartufi e smartphone: le ‘nuove tangenti’ per i lavori al Ministero e in tribunale. Identità truccata: così… - TutteLeNotizie : Roma, tartufi e smartphone: le ‘nuove tangenti’ per i lavori al Ministero e in tribunale… -