Roma | il surreale ritorno di De Vito in Aula | dagli applausi alle richieste di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) “Devi dimetterti da presidente”. “Io non me ne vado: raccogli tu le 24 firme, se ci riesci”. Una mattinata vissuta in un’atmosfera. Poi la spaccatura alla luce del sole, un nuovo bivio che mette difficoltà politica il M5s a: è giusto, in primis per la storia pentastellata, avere un presidente dell’Assemblea capitolina a processo per corruzione? La risposta, ad oggi, è tutt’altro che unanime. E rischia di logorare un gruppo che finalmente sembrava aver trovato il proprio equilibrio. Una stabilità che in queste ore Virginia Raggi sta cercando di ripristinare, facendo da pontiere fra il presidente e il resto della maggioranza. Ilin Campidoglio di Marcello De– dopo il via libera della prefetta Gerarda Pantalone – con tanto di citazione di Enzo Tortora, ha determinato l’atteso imbarazzo nel gruppo capitolino del M5s. Che è ufficialmente spaccato, dopo ...

