Risultati NBA – Vittoria Clippers nella notte di Paul George e Kawhi Leonard | Doncic

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (20 novembre). Lakers vittoriosi nonostante un grande Gallinari - Melli d’autore nella vittoria Pelicans : Quattro le partite disputate in questa notte NBA, un po’ meno ampia del solito, ma con tanti temi e tante emozioni da raccontare. Tutti gli occhi puntati sul ritorno in campo di Carmelo Anthony in maglia Portland Trail Blazers (privi di Damian Lillard) finiscono per osservare, invece, la vittoria dei New Orleans Pelicans per 115-104, dopo un terzo quarto che risulta sostanzialmente decisivo e nel quale Nicolò Melli s’inventa buona ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (20 novembre). Lakers vittoriosi nonostante un grande Gallinari - Melli d’autore nella vittoria Pelicans : Quattro le partite disputate in questa notte NBA, un po’ meno ampia del solito, ma con tanti temi e tante emozioni da raccontare. Tutti gli occhi puntati sul ritorno in campo di Carmelo Anthony in maglia Portland Trail Blazers (privi di Damian Lillard) finiscono per osservare, invece, la vittoria dei New Orleans Pelicans per 115-104, dopo un terzo quarto che risulta sostanzialmente decisivo e nel quale Nicolò Melli s’inventa buona ...

Risultati NBA – Vittoria per Melli ed i suoi Pelicans - Gallinari non basta contro i Lakers : Sorridono Warriors e Lakers: ko i Thunder di Danilo Gallinari, Vittoria invece per Melli ed i suoi Pelicans I Golden State Warriors ritrovano il sorriso! Splendida Vittoria nelle notte italiana contro i Memphis Grizzlies per 95-114. I 20 punti di Morant sono serviti a poco ai padroni di casa, costretti a cedere ai rivali, trascinati dai 29 e 20 punti rispettivamente di Burks e Robinson. Serata soddisfacente anche per i New Orleans ...

Risultati NBA – Gallinari e Belinelli masticano amaro - Houston sempre più su grazie ad Harden : Dallas ringrazia Doncic : Oklahoma e San Antonio cedono rispettivamente a Clippers e Dallas, i Rockets invece invece non lasciano scampo a Portland Sconfitta che fa male quella subita da Oklahoma nel match contro i Clippers, che inanellano la seconda vittoria consecutiva issandosi al quarto posto della Western Conference. Niente da fare per Danilo Gallinari nonostante una buona prestazione, condita da 14 punti messi a referto in 32 minuti trascorsi in campo. James ...

Basket - NBA 2019-2020 : i Risultati della notte (19 novembre). Harden implacabile anche contro i Blazers - i Mavs vincono il derby texano con gli Spurs grazie a un Doncic straripante : Nove le partite che si sono svolte nella notte NBA. Apre il largo successo dei New York Knicks, 123-105, in casa, contro i Cleveland Cavaliers. Merito, soprattutto, di un Julius Randle che ne mette 30 tirando 12/17 dal campo e di un Marcus Morris che ne aggiunge 23 con 12/13 ai liberi. Per la compagine dell’Ohio, priva di Kevin Love, il migliore è il rookie Kevin Porter Jr. che segna 18 punti. Tutto facile per gli Indiana Pacers che, ...

Basket - NBA 2019-2020 : i Risultati della notte (19 novembre). Harden implacabile anche contro i Blazers - i Mavs vincono il derby texano con gli Spurs grazie a un Doncic straripante : Nove le partite che si sono svolte nella notte NBA. Apre il largo successo dei New York Knicks, 123-105, in casa, contro i Cleveland Cavaliers. Merito, soprattutto, di un Julius Randle che ne mette 30 tirando 12/17 dal campo e di un Marcus Morris che ne aggiunge 23 con 12/13 ai liberi. Per la compagine dell’Ohio, priva di Kevin Love, il migliore è il rookie Kevin Porter Jr. che segna 18 punti. Tutto facile per gli Indiana Pacers che, in ...

Basket - NBA 2019-2020 : i Risultati della notte (18 novembre). I Kings interrompono la striscia dei Celtics - vincono ancora i Lakers - bene Melli : Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite di regular season dell’NBA 2019-2020. Tante le emozioni e gli spunti interessanti: in particolare, da segnalare il successo dei Kings sui Celtics in una partita stupenda che segna la fine della striscia vincente di Boston, la spettacolare performance di LeBron James nella vittoria dei Lakers su Atlanta e l’ottima prestazione di Nicolò Melli nel match vinto dai ...

Basket - NBA 2019-2020 : i Risultati della notte (18 novembre). I Kings interrompono la striscia dei Celtics - vincono ancora i Lakers - bene Melli : Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite di regular season dell’NBA 2019-2020. Tante le emozioni e gli spunti interessanti: in particolare, da segnalare il successo dei Kings sui Celtics in una partita stupenda che segna la fine della striscia vincente di Boston, la spettacolare performance di LeBron James nella vittoria dei Lakers su Atlanta e l’ottima prestazione di Nicolò Melli nel match vinto dai Pelicans contro ...

Risultati NBA – Golden State ko - sorridono i Pelicans di Melli : LeBron James trascina i Lakers alla vittoria : LeBron James tracina alla vittoria i Los Angeles Lakers: i Golden State Warriors cedono ai Pelicans di Melli Poche le sfide NBA andate in scena nella notte italiana, ma lo spettacolo non manca mai. Ad aprire le danze sono stati i Memphis Grizzlies, che hanno ceduto ai Denver Nuggets col punteggio di 114-131. Ai padroni di casa non sono bastati i 22 punti di Jackson ed i 16 punti e 10 rimbalzi di Valanciunas. I Nuggets invece sono stati ...

Risultati NBA – James Harden si conferma mostruoso - questa volta sono 49! Ko Melli e Belinelli : James Harden inarrestabile: il Barba ne mette a segno 49, ko gli italiani in campo nella notte NBA E’ la sfida tra Chicago Bulls e Brooklyn Nets ad aprire la serie di match di NBA disputati nella notte italiana. I Bulls hanno ceduto ai loro rivali davanti al pubblico di casa col punteggio di 111-117. Nonostante i 36 punti di LaVine i padroni di casa non sono riusciti a battere i rivali, trascinati invece dai 24 punti di Dinwiddie. Ko ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (17 novembre). James Harden segna 49 punti - Doncic e Porzingis trascinano i Mavericks. Bene Melli - meno i suoi Pelicans : Otto le partite in questa notte NBA, tra risultati a loro modo esagerati, battaglie di primo livello e un po’ d’Italia che si fa valere. Andiamo a scoprire tutto. I Brooklyn Nets passano sul campo dei Chicago Bulls per 111-117, giovandosi di un’ottima seconda metà di gara, che neutralizza il 37-20 dei Bulls nel secondo quarto, e soprattutto di un ultimo periodo da 43 punti. Spencer Dinwiddie mette a segno 24 punti, Joe Harris si ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (17 novembre). James Harden segna 49 punti - Doncic e Porzingis trascinano i Mavericks. Bene Melli - meno i suoi Pelicans : Otto le partite in questa notte NBA, tra risultati a loro modo esagerati, battaglie di primo livello e un po’ d’Italia che si fa valere. Andiamo a scoprire tutto. I Brooklyn Nets passano sul campo dei Chicago Bulls per 111-117, giovandosi di un’ottima seconda metà di gara, che neutralizza il 37-20 dei Bulls nel secondo quarto, e soprattutto di un ultimo periodo da 43 punti. Spencer Dinwiddie mette a segno 24 punti, Joe Harris ...

Risultati NBA – Oklahoma si gode un Gallo formato super - Harden è il solito uragano : LeBron trascina i Lakers : Il Gallo è l’autentico protagonista della vittoria dei Thunders su Philadelphia, non tradiscono nemmeno Harden e James che trascinano Houston e Lakers Show di Danilo Gallinari nella notte NBA, il Gallo trascina Oklahoma alla vittoria su Philadelphia, segnando 28 punti e centrando il suo massimo in stagione. AFP/LaPresse Ottime le percentuali di realizzazione del giocatore azzurro, capace di mettere un 7/11 dal campo (3/5 da tre), ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (17 novembre) : uno strepitoso Gallinari vince all’overtime - perde Belinelli - volano Celtics e Lakers : Si sono giocate nella notte italiana otto partite della regular season NBA. Il match di maggior richiamo era probabilmente quello tra gli Houston Rockets e gli Indiana Pacers e l’hanno vinto i texani, arrivando a sei vittorie consecutive e interrompendo la serie di quattro degli avversari grazie al solito, inarrestabile James Harden, autore di 44 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, Ben McLemore aggiunge 21 punti, Russell Westbrook 17 più 8 ...