Renzi | Italia Viva non vuole aumentare le tasse | Italia bloccata dalla

Sondaggi - Renzi col fiatone : Italia Viva adesso è in calo : Lega sempre primo partito al 34 per cento, ma in lieve calo. Staccatissimo il Pd che scende al 18,3. Doccia fredda per Renzi...

Sondaggio Swg per Mentana - Italia Viva crolla in sette giorni : la picchiata di Matteo Renzi in cifre : Lunedì sera, il regno del Sondaggione di Enrico Mentana, proposto nel corso del TgLa7. Una rilevazione, quella firmata Swg, interlocutoria. Ma non per tutti. Si parte dal consueto primato della Lega di Matteo Salvini, primissima con il 34% tondo tondo, in calo dello 0,5% rispetto alla settimana prec

Pd - Zingaretti contro Renzi e Italia Viva : “Chi ci combatte per rosicare consenso si scava la fossa” : “Non si illudano, chi combatte il Pd per rosicare consenso si scava la fossa per sé e per il centrosinistra Italiano. Il Pd resterà comunque il pilastro della risposta alla risorgente destra”. A rivendicarlo il segretario dem Nicola Zingaretti nel discorso alla convention di Bologna, attaccando, pur senza nominarlo, Matteo Renzi e il suo partito Italia Viva, la cui strategia dichiarata è proprio quella di erodere i consensi dem. ...

Matteo Renzi rischia l'osso del collo : "Chi sta per entrare in Italia Viva" - scelta kamikaze : È nata per "imbarcare" a destra e sinistra, Italia Viva. Ma questa volta Matteo Renzi rischia l'imbarcata. Secondo il Fatto quotidiano, con una punta di perfidia, sarebbe in procinto di fare il grande salto in IV anche Catiuscia Marini, proprio l'ex governatrice dell'Umbria travolta dall'inchiesta s

Italia Viva continua la campagna acquisti. Bellanova : “Polverini e Carfagna benvenute”. Renzi : “Aperti a tutti - destra e sinistra” : Italia Viva continua la campagna acquisti. Dopo lo scambio a distanza tra Matteo Renzi e Mara Carfagna della scorsa settimana, adesso a spalancare le porte del partito made in Leopolda alla vicepresidente della Camera è addirittura una ministra: Teresa Bellanova. “Italia Viva è un programma e una startup della politica che vuole attrarre quelli che vogliono contribuire a migliorare le condizioni di questo Paese, se vorranno venire saranno ...

Andrea Ganelli lascia Forza Italia : il notaio delle "madamine Sì-Tav" va con Renzi : Il notaio dal passato azzurro, Andrea Ganelli, passa a Italia Viva. Noto ai più per aver tenuto a battesimo il comitato delle "madamine Sì-Tav", l'erede del prestigioso studio torinese di Antonio Maria Marocco, ha deciso di indirizzare le sue ambizioni politiche su Matteo Renzi. Da quanto rivela il

Renzi apre Italia Viva a tutti : "Destra - sinistra e Forza Italia" : Matteo Renzi apre le porte di Italia Viva senza pregiudizi di partito ma detta le sue condizioni. “Noi pensiamo di seguire uno schema inedito, ma che in qualche modo richiama al movimento di Macron, En Marche. Noi apriamo a tutti, a destra e a sinistra, purché si parli di persone perbene, fresche, innovative”, afferma l’ex premier in un’intervista al quotidiano online livesicilia.It nel giorno del lancio ...

L’appello di Crozza-Renzi agli amici di Forza Italia : “Io di sinistra? Fake news - è evidente che sono dei vostri” : Durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – l’appello di Crozza/Renzi agli amici di Forza Italia: “Lo so che su Wikipedia potrebbe ancora esserci scritto che sono di sinistra, ma sono Fake news! Cosa posso fare per convincervi? Oh… io ho portato il contante da mille a tremila euro! È evidente che sono dei vostri. A Rignano, in giardino, ho cominciato a fare gli scavi per costruire un ...

Renzi lancia piano ‘Shock’ per “far ripartire Italia” : Sceglie ancora una volta Torino Matteo Renzi per annunciare una sua iniziativa. "A Torino - ha detto l' ex premier salendo sul palco sulle note di una canzone dei Queen - nasce tutto e chi vuole fare una cosa nuova parte da qui". Questa volta l'annuncio riguarda il piano "Shock!" di Italia viva per rilanciare l'economia. "Non e' una contromanovra" ribadisce Renzi dal palco della Casa Teatro di Torino presentando il piano e non e' neanche un ...

Uno shock un po' retrò. Renzi riparte dal taglio Irpef e resuscita lo Sblocca Italia : Questa volta non c’è nemmeno quel calore, quel senso di appartenenza stile Leopolda. Teatro Ragazzi di Torino, sala piena ma piccola, un terzo solo di giornalisti, cinquanta tra parlamentari e amministratori locali occupano tutte le prime file. Un simpatizzante all’ingresso del teatro lo nota subito: “C’è più stampa che gente normale”. Ci sono Boschi, Marattin, Rosato, Faraone, Bonifazi, ...

Uno shock dal gusto retrò. Renzi riparte dal taglio Irpef e dallo Sblocca Italia : Qesta volta non c’è nemmeno quel calore, quel senso di appartenenza stile Leopola. Teatro Ragazzi di Torino, sala piena ma piccola, un terzo solo di giornalisti, cinquanta tra parlamentari e amministratori locali occupano tutte le prime file. Un simpatizzante all’ingresso del teatro lo nota subito: “C’è più stampa che gente normale”. Ci sono Boschi, Marattin, Rosato, Faraone, Bonifazi, Bonetti, ...

Sky - la probabile formazione dell’Italia. Gioca Insigne. FloRenzi preferito a Di Lorenzo : Questa sera l’Italia di Roberto Mancini incontra la Bosnia. L’obiettivo è vincere, anche se la qualificazione è già centrata. Il ct vuole battere il record di Pozzo e valutare i progressi del gruppo che porterà con sé all’Europeo. Gianluca Di Marzio scrive che il turnover sarà ridotto all’osso. In porta, al momento, Donnarumma sembra essere in vantaggio su Sirigu. In difesa, invece, Florenzi dovrebbe essere preferito a Di ...

Zingaretti : “Renzi piccona il Pd - io lotto contro Salvini. Italia viva non ha molto futuro” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, in un'intervista su 'La Stampa', critica Matteo Renzi: "Ogni picconata al Partito democratico è un favore fatto a Salvini. Questa è la pura verità, e quindi più si colpisce il Pd, più si rafforza la destra. Poi ognuno si assumerà le sue responsabilità".Continua a leggere

Renzi attacca : “Italia Viva prosciugherà consenso Pd”. Dem replicano : “Dono a Salvini” : Quella di Matteo Renzi e' una dichiarazione di guerra al suo ex partito: "faremo ai dem quello che Macron ha fatto ai socialisti francesi", dice il leader di Italia Viva. Ovvero assorbire parlamentari e consenso del Partito Democratico per poi allargare al centro e alla destra moderata. In Francia a pagarne le spese furono i gollisti di Les Republicains, partito dell'ex presidente francese Francois Sarkozy, e il parti Socialiste di Oliviere ...