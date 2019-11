Renza Castelli stasera all’Hard Rock Cafe Roma

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 21 novembre 2019) Live Music conGiovedì 21 Novembre. Il giovane talento già protagonista di X Factor si esibirà livediquesta sera.nasce a Pietrasanta il 14 agosto 1989. Studia chitarra classica con un approccio principalmente dedicato al jazz. Parallelamente si dedica al canto moderno partecipando anche a numerosi seminari con i maggiori formatori di rilievo mondiale. Amante del R’n’B’ e del Soul la sua attività concertistica inizia in giovane età in veste di chitarrista e cantante, evolvendosi nel tempo con la partecipazione a diversi progetti e formazioni. Attualmente la sua attività di cantante la vede presente in vari Live Club, convention aziendali e rassegne musicali di livello nazionale. Nel 2017 arriva in finale al Tour Music Fest – The European Music Contest vincendo il Premio Mogol. ...

