Regionali | Di Maio | ' prossima settimana candidati presidenti'

Regionali : Di Maio - 'adesso lavorare pancia a terra - io in prima linea' : Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Adesso, con questo segnale forte da parte dei nostri iscritti c'è solo una cosa da fare: mettersi pancia a terra e dare il massimo per queste due regioni". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook, commentando il responso della votazione sulla piattaforma Rousseau. "Tutti i n

Regionali : Di Maio - 'in Calabria ed E. Romagna correremo da soli' : Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "In Emilia Romagna e in Calabria ci presenteremo e i parlamentari e i consiglieri Regionali mi hanno chiesto di correre da soli. Alcuni avevano espresso delle perplessità e anche contrarietà rispetto a votare sulla nostra piattaforma. Ma noi siamo il MoVimento 5 Stelle e

Regionali : Di Maio - 'mandato fortissimo - parteciperemo a voto con tutte nostre forze' : Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Dobbiamo essere tutti felici del risultato della votazione di oggi. Era necessario fare questo voto perché in tanti, anche persone che hanno fatto la storia del MoVimento, mi hanno espresso i loro dubbi sulla partecipazione al voto in questo momento storico e c'erano tan

Luigi Di Maio travolto : il 70% dice di presentarsi alle Regionali. Il leader : "Segnale forte - andremo da soli" : Gli iscritti alla piattaforma Rousseau dicono ‘no’ alla pausa elettorale in occasione delle prossime regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Il M5S parteciperà dunque alle competizioni elettorali nelle due regioni, previste per il 26 gennaio.I sì sono stati 8.025 corrispondenti al 29,4% dei votanti. I no sono stati 19.248 Corrispondenti al 70,6%. Sono state espresse 27.273 preferenze su un totale di 125.018 aventi ...

M5s presenterà le liste alle Regionali in Calabria e in Emilia-Romagna : su Rousseau il 70% a favore. Di Maio : “Correremo da soli” : Il Movimento 5 Stelle parteciperà con proprie liste alle prossime competizioni elettorali regionali in Calabria ed Emilia Romagna. È questo il risultato della votazione su Rousseau, la piattaforma web del Movimento. Bassa l’affluenza su 125.018 aventi diritto hanno votato solo 27.273 persone. Alla fine il No – che per come è stato espresso il quesito referendario significa sì alle liste – il via libera alla partecipazione alle ...

Regionali - Di Maio : “Da iscritti segnale forte - correremo da soli in E.Romagna e Calabria” : Il Movimento 5 Stelle parteciperà alle prossime elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria, come deciso dagli iscritti sulla piattaforma Rousseau. Il capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, parla di un mandato "chiaro e fortissimo" e annuncia che i 5 Stelle correranno da soli in entrambe le regioni, dicendo addio a possibili alleanze con il Pd o con altre liste.Continua a leggere

M5S - Di Maio ammette : «Siamo in difficoltà». La base si spacca sul voto per le Regionali su Rousseau : Sdegnati i rappresentanti del Movimento in Calabria ed Emilia Romagna. «Bisogna partecipare alle elezioni». La polemica sul quesito: «Può trarre in inganno i votanti, il sì si può confondere con il no». Alle 20 si chiudono le votazioni

Regionali - Di Maio : “Critiche dentro M5s sul voto? Nessuna spaccatura - decidono iscritti” : “Critiche dentro il M5s per il voto su Rousseau per le Regionali in Emilia Romagna e Calabria? Decideranno gli iscritti, non c’è alcuna spaccatura. Se ci sono gli iscritti che votano, sono dieci anni che ogni volta che votiamo online si parla di spaccatura, ma è la legittima opinione di chi voterà”. Così il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in merito alle contestazioni interne in casa pentastellata. Se nel M5s da Maria ...

Regionali - Di Maio : “M5s è in un momento di difficoltà - bisogna sistemare alcune cose” : “Sicuramente il Movimento è in un momento di difficoltà e lo ammetto prima di tutto io. C’è bisogno di mettere a posto alcune cose“. Non è un’indicazione di voto esplicita, ma il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, durante la sua conferenza stampa al Senato spiega se non altro perché a suo parere può essere utile una pausa elettorale. A decidere saranno gli iscritti alla piattaforma Rousseau, a cui Di ...

Di Maio non voterà su Rousseau il quesito sulle Regionali : Luigi Di Maio lasciare capire che in quanto capo politico M5s preferisce anche in questo caso non partecipare al voto su Rousseau relativo alla moratoria elettorale per preparare gli Stati Generali del Movimento. Di Maio, a L'Aria che Tira su La7, fa però anche notare che "se il Movimento si mette in discussione, dopo 10 anni, per definire gli obiettivi per i prossimi 10 anni, visto che in Italia si vota ogni 3 mesi, quando la macchina ...

M5s - Di Maio : “Governare con il Pd non è semplice. Regionali? Ci presenteremo dove siamo pronti” : “Ogni giorno lavoriamo per far andare meglio questo governo che si è messo insieme durante l’estate per scongiurare l’aumento dell’iva. Nel nostro governo c’è già un clima migliore, lo vedo. Ma è normale che in due mesi non può andare tutto alla perfezione. Se facciamo le cose per gli italiani avremo lunga vita. Per il M5S non è un momento semplice e stare al governo con un partito con il quale abbiamo avuto ...

Regionali Calabria - M5s incassa il no di Callipo. Di Maio : “Se non siamo pronti non ci presentiamo” : Luigi Di Maio, intervenuto a 'Fuori dal Coro' su Rete4, rispondendo a una domanda sulle imminenti elezioni Regionali in Calabria ed Emilia-Romagna, che si terranno probabilmente il prossimo 26 gennaio, ha detto: "Ci presenteremo dove siamo pronti a farlo. Su questi dossier prenderemo una decisione concreta nei prossimi giorni". E intanto l'imprenditore Pippo Callipo rinuncia alla candidatura.Continua a leggere

Regionali Calabria - Di Maio stoppa la candidatura di Dalila Nesci : in lizza Laghi e Callipo : Tra le regioni prossime al voto, nel 2020, c'è anche la Calabria. Luigi Di Maio ha stoppato la candidatura della deputata grillina Dalila Nesci. I nomi che circolano sono quelli del medico ambientalista Ferdinando Laghi e dell'imprenditore del tonno Pippo Callipo. Nei mesi scorsi è spuntato anche il nome di Giuseppe Gualtieri.Continua a leggere