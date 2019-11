Regionali | Di Maio | “Critiche dentro M5s sul voto? Nessuna spaccatura | decidono iscritti”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) “Criticheil M5s per ilsu Rousseau per lein Emilia Romagna e Calabria? Decideranno gli iscritti, non c’è alcuna. Se ci sono gli iscritti che votano, sono dieci anni che ogni volta che votiamo online si parla di, ma è la legittima opinione di chi voterà”. Così il capo politico del M5s, Luigi Di, in merito alle contestazioni interne in casa pentastellata. Se nel M5s da Maria Edera Spadoni fino ai parlamentari emiliano-romagnoli e calabresi si chiede di evitare la resa non partecipando alle elezioni, Ditaglia corto e blinda la decisione che sarà presa: “Unè sempre vincolante. Abbiamo 100mila iscritti che oggi si esprimeranno ed è grazie agli attivisti che noi siamo qui. Abbiamo bisogno come movimento di generare obiettivi, identità e organizzazione, ma se c’è un’elezione questo è ...

fattoquotidiano : CINQUE STELLE Su Rousseau si vota per scegliere se candidarsi in Calabria e Emilia-Romagna. La domanda però ha già… - Agenzia_Italia : Di Maio non voterà su Rousseau il quesito sulle regionali - fattoquotidiano : M5s, Di Maio: “Governare con il Pd non è semplice. Regionali? Ci presenteremo dove siamo pronti” -