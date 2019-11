Reddito di cittadinanza | nuove istruzioni operative Anpal | la circolare

L’ex sindaco M5s Fucci va nella Lega : “Reddito di cittadinanza assistenzialistico. Io al Campidoglio? A disposizione - Raggi ha fallito” : Il reddito di cittadinanza è diventato “uno strumento assistenzialistico”, le leggi migliori del governo Conte 1 sono stati legittima difesa, quota 100 e decreti sicurezza e i provvedimenti del M5s sono stati evanescenti. A parlare così è un ex sindaco dei Cinquestelle, Fabio Fucci, che fino al giugno 2018 ha guidato il Comune di Pomezia, popolosa cittadina alle porte di Roma. Fucci ha annunciato di essere passato alla Lega: ...

Manovra - Meloni : abolire il Reddito di cittadinanza : Manovra, Meloni:"Noi crediamo che questa Manovra di bilancio sia una dichiarazione di guerra contro chi produce e chi lavora"

Narcotrafficante col Reddito di cittadinanza : ufficialmente era disoccupato : Due presunti trafficanti di droga in manette a Palermo e a Napoli: il primo, un ragazzo di 25 anni, dall'estate scorsa...

Reddito di cittadinanza : Lega vuole tagliare fondi. Il piano : Reddito di cittadinanza: Lega vuole tagliare fondi. Il piano Reddito di cittadinanza, risorse economiche e manovra – Nelle settimane in cui si parla della manovra tornano in agenda anche RdC e Quota 100. Insieme a tantri altri argomenti. In questo nostro articolo vi abbiamo parlato del cosiddetto bonus rubinetti che prevede detrazioni per chi installa filtri per la depurazione dell’acqua nella propria abitazione o ...

Reddito di cittadinanza e patto per il lavoro : quali sono le regole : L'Anpal ha diramato una circolare in cui fornisce alcune indicazioni sui compiti dei Centri per l'Impiego nei confronti dei...

Ilva - Alitalia - Reddito cittadinanza La visione industriale che non c'è : Abbiamo sempre detto che vogliamo prima vedere un'Alitalia ristrutturata, poi considereremo un investimento, la visione strategica per Alitalia è più importante che un’eventuale iniezione di capitale“, ha sostenuto con forza l'amministratore delegato di Lufthansa Segui su affaritaliani.it

Spaccio e truffe - ma con il Reddito di cittadinanza "in tasca" : A Palermo sgominata una banda attiva nel business della droga e nelle frodi alle compagnie di assicurazioni. Cinque fermati...

Reddito di cittadinanza ad Anna Maria Franzoni è una fake news : non l'ha mai richiesto : Nella giornata di ieri, 19 novembre, l'agenzia Dire, riprendendo una nota diramata dall'associazione Giustitalia, aveva comunicato che Anna Maria Franzoni - protagonista di uno dei casi di cronaca nera più noti e controversi degli ultimi anni - aveva deciso di presentare domanda per ottenere il Reddito di cittadinanza. Questa, però, era stata respinta dall'Inps di Bologna. Di conseguenza, la "mamma di Cogne" avrebbe presentato ricorso ...

Reddito di cittadinanza ad Annamaria Franzoni - l'avvocato Paola Savio : «Non le è stato negato perché non è mai stato chiesto» : Paola Savio, storica avvocato di Annamaria Franzoni spiega che il Reddito di cittadinanza «Non è mai stato negato alla sua assistita per il semplice fatto che non è...

Mafiosi spaccaossa con il Reddito di cittadinanza : Percepivano anche il reddito di cittadinanza, cinque dei nove fermati dalla Squadra Mobile di Palermo, nell'ambito dell'operazione antimafia che ha fatto luce anche su su sistema di truffe alle assicurazioni con il sistema degli 'spaccaossa'. Tra i fermati ci sono i vertici di importanti famiglie mafiose. L'operazione è il frutto di una complessa attività d'indagine sul mandamento mafioso di Brancaccio e sulle famiglie mafiose ...

Reddito di cittadinanza 2019 : pagamento dicembre in anticipo? : Reddito di cittadinanza 2019: pagamento dicembre in anticipo? dicembre si avvicina e nell’aria, complici le luminarie e il clima inclemente, si sente già profumo di Natale. Nei supermercati è già possibile vedere panettoni e torroni e c’è chi perfino gioca d’anticipo facendo i consueti regali adesso, non attendendo dunque eventuali rialzi di prezzo in prossimità delle festività. Anche i percettori del Reddito di cittadinanza saranno alle ...

Boss con il Reddito di cittadinanza : Boss mafiosi, ma con il reddito di cittadinanza. È quanto emerge dall’operazione antimafia eseguita dalla Squadra mobile di Palermo e coordinata dalla locale Procura che ha portato al fermo di nove persone, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio, danneggiamento fraudolento di beni assicurati e altro.Le indagini hanno ...

Auto e casa perquisite - vestiti e droga lo incastrano : addio Reddito di cittadinanza : Un uomo percepiva il reddito di cittadinanza e allo stesso tempo vendeva droga e capi di abbigliamento contraffatti...

