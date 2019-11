Razzismo | la proposta di Lega e Forza Italia | reintrodurre il reato di ingiuria per odio

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 21 novembre 2019) Sulla Gazzetta dello Sport ladi legge presentata ieri alla Camera da. L’idea è diildiperrazziale nel codice penale (depenalizzato dal 2016). A firmarla, tra gli altri, Marco Marin, deputato die plurimedagliato olimpico della sciabola. Insieme a lui anche il presidente dellaNazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia e il presidente della Federnuoto Paolo Barelli. Il testo recita nello specifico che “Chiunque, in occasione di una manifestazione sportiva, offende l’onore o il decoro di una persona partecipante alla competizione con espressioni di discriminazione o dietnico, nazionale, razziale o religioso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. Sarebbero dunque contemplati nella fattispecie gli ululati ascoltati in campo contro Lukaku, Dalbert e Balotelli. Oltre alla ...

