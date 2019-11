Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) Un remake, l’ennesimo, proprio deisposi. Non restava che affidarsi alla lotteria dei provini, magari tenendo bene in testa i sombreri, una versione messicana del capolavoro manzoniano, perché no? Con tanto di ernie e mu- stacchi, pizzerie e tavole calde chiamate El Paso o Veracruz o Apollo 11, e poi camerieri in giacca rossa, come neppure le già menzionate giubbe canadesi, camerieri pronti perfino a uscire ballando dal locale-cucine intanto che agitavano la quattro stagioni come le pagliette del can-can. Alcuni artisti, in verità, erano stati già selezionati in virtù delle proprie peculiarità somatiche, professionali, clientelari. Don Citarda, per esempio, grazie a un’irresistibile raccomandazione del cardinale Sante Pulpato, suo diretto superiore, avrebbe interpretato la disgraziata Monaca di Ponza, per l’occasione trasferita a Durango, e occorre dire ...

HuffPostItalia : Qui Bacionia scalo, ciak sui Promessi sposini -