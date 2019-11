Pupo | Ho rifiutato da concorrente tutti i reality della tv italiana

Fonte : blogo

(Di giovedì 21 novembre 2019)hatelevisione. "Me li hanno offerti davvero", ha dichiarato il cantante toscano al giornalista Valerio Palmieri sulle pagine di Chi. "Dal GF alla Fattoria, da Music farm all’Isola dei famosi, da Ballando con le stelle a Ora o mai più. Probabilmente mi considerano un personaggio in grado di movimentare le situazioni. Ma per me un artista che si chiude dentro una casa sminuisce le proprie peculiarità". Aggiunge: "Non voglio offendere nessuno, ci sono personaggi che con ici campano perché sono bravi ad apparire. Il mondo dello spettacolo ha aperto le porte ae oggi lo showbusiness ti chiede di essere bravo a rappresentare il voltosocietà “usa e getta” in cui viviamo. Farò ilsolo se non avrò da mangiare per i miei figli"."Mi proposero 250 milioni di lire per fare Music farm quando avevo veramente ...