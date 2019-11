Previsioni astrologiche fine settimana 23-24 novembre | Acquario distratto | Toro mondano

Previsioni astrologiche 22 novembre : Scorpione dubbioso - Pesci intraprendente : Venerdì 22 novembre 2019 sul piano astrologico troveremo la Luna stazionare in Bilancia, mentre il Sole, Marte e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Giove e Venere permarranno in Sagittario, così come Plutone e Saturno resteranno nel Capricorno ed Urano starà sui gradi del Toro. Infine il Nodo Lunare proseguirà il suo transito nel segno del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Leone, meno rosee invece per Scorpione ed ...

Previsioni astrologiche dicembre - Ariete : revisioni amicali e chiamate extra nel lavoro : Nel mese di dicembre troviamo Giove ed il Sole spostarsi dal Sagittario al Capricorno (dove stazionano Mercurio, Plutone e Saturno) mentre Marte permarrà sui gradi dello Scorpione. Urano continuerà il suo moto in Toro come Nettuno sui gradi dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Infine Venere cambierà domicilio passando dal Capricorno all'Acquario. Di seguito un approfondimento sulle Previsioni astrologiche mensili per tutti i nati sotto il ...

Previsioni astrologiche dicembre - Vergine : opportunità di fare shopping per la casa : Nel mese di dicembre 2019 troveremo sul piano astrale Giove e il Sole cambiare domicilio spostandosi dal Sagittario al Capricorno, dove stazionano pure Plutone, Saturno e il 'nuovo arrivato' Mercurio dallo Scorpione. Nel frattempo Marte proseguirà il suo moto nel segno dello Scorpione, come Urano in Toro e Nettuno sui gradi dei Pesci. Infine Venere viaggerà dal Capricorno all'Acquario, nel frattempo il Nodo Lunare permarrà in Cancro. Di seguito ...

Previsioni astrologiche dicembre - Bilancia : clima sereno nel focolare domestico : Nel mese di dicembre troviamo Giove ed il Sole spostarsi dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono Saturno, Plutone e Mercurio, appena 'arrivato' dallo Scorpione. Nettuno permarrà in Pesci come Urano nel segno del Toro e Marte in Scorpione. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Venere viaggerà dal Capricorno all'Acquario. Di seguito un approfondimento sulle Previsioni astrologiche mensili del segno Bilancia. Amore L'ultimo mese del ...

Previsioni astrologiche dicembre - Scorpione : possibili incomprensioni in amore : Nel mese di dicembre 2019 Giove ed il Sole passeranno dal segno del Sagittario a quello del Capricorno, dove stazionano pure Saturno, Plutone e Mercurio, appena 'sbarcato' dallo Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Scorpione, così come Urano rimarrà nel segno del Toro e Nettuno sarà ancora sui gradi dei Pesci. Infine il Nodo Lunare stazionerà in Cancro, mentre Venere si sposterà dal Capricorno all'Acquario. Di seguito un approfondimento ...

Previsioni astrologiche dicembre - Sagittario : c'è voglia di uscire dalla 'zona di confort' : Nel mese di dicembre 2019 troveremo sul piano astrologico Giove ed il Sole passare dal Sagittario al Capricorno, dove assieme a Saturno e Plutone vi sarà anche Mercurio, appena 'arrivato' dallo Scorpione. Marte permarrà in Scorpione come Nettuno in Pesci ed Urano che continuerà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e Venere viaggerà dal Capricorno all'Acquario. Di seguito un approfondimento delle Previsioni ...

Previsioni astrologiche dicembre - Capricorno : favorito chi opera alle dipendenze altrui : Nel mese di dicembre sul piano astrologico troveremo Giove ed il Sole viaggiare dal Sagittario al Capricorno, dove incontreranno Mercurio, appena sbarcato dallo Scorpione, e Saturno assieme a Plutone. Marte permarrà in Scorpione, così come Urano starà nel segno del Toro e Nettuno rimarrà sui gradi dei Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro e Venere cambierà domicilio passando dal Capricorno all'Acquario. Di seguito un ...

Previsioni astrologiche dicembre - Acquario : scelte da rivedere - gelosie immotivate : Nel mese di dicembre 2019 troveremo sul piano astrologico Giove ed il Sole viaggiare dal Sagittario al Capricorno, dove stazionano Plutone, Saturno e, appena arrivato dallo Scorpione, anche Mercurio. Marte continuerà a transitare nello Scorpione, così come Urano in Toro e pure Giove nel munifico Sagittario. Infine Venere cambierà domicilio spostandosi dal Capricorno all'Acquario, nel frattempo il Nodo Lunare sosterà in Cancro e Nettuno rimarrà ...

Previsioni astrologiche dicembre - Pesci : cambi di rotta professionali e bugie in coppia : Nel mese di dicembre 2019 sul piano astrale ci sarà lo spostamento di Mercurio, il Sole e Giove nel segno del Capricorno, dove permarranno Plutone, Saturno e il 'nuovo' arrivato Mercurio che ha appena lasciato i gradi dello Scorpione. Urano continuerà il suo moto in Toro, così come Nettuno nel segno dei Pesci e il Nodo Lunare nell'orbita del Cancro. Infine Venere lascerà il Capricorno per incontrare il segno dell'Acquario. Approfondiamo ora nel ...

Previsioni astrologiche - classifica fortuna e lavoro di dicembre : finanze 'top' per Leone : Nel mese di dicembre 2019 troviamo Giove ed il Sole spostarsi dal Sagittario al segno del Capricorno dove vi saranno Plutone, Saturno e, appena approdato dallo Scorpione, anche Mercurio. Marte continuerà a stazionare in Scorpione come Nettuno in Pesci ed Urano in Toro. Infine Venere cambierà domicilio passando dal Capricorno all'Acquario ed il Nodo Lunare sosterà in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli a Leone e Capricorno, meno rosee ...

Previsioni astrologiche 21 novembre : Acquario indisponente - incontri per Toro : Giovedì 21 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna nel segno della Vergine mentre Marte, il Sole e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Giove e Venere permarranno in Sagittario, così come Plutone e Saturno nell'orbita del Capricorno ed invece Urano resterà in Toro. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare continuerà a sostare in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Toro, meno rosee invece ...

Previsioni astrologiche 20 novembre : Capricorno stacanovista - Cancro spossato : Mercoledì 20 novembre 2019 troveremo la Luna nel segno della Vergine mentre Marte, Mercurio ed il Sole stazioneranno in Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove e Venere nel segno del Sagittario ed Urano che rimarrà sui gradi del Toro. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci ed il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Bilancia, meno rosee, invece, per Cancro e ...

Previsioni astrologiche 19 novembre : flirt per Ariete - finanze 'flop' per Vergine : Martedì 19 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Leone mentre Mercurio, Marte ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno come Giove assieme a Venere nel Sagittario ed Urano in Toro. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli ad Ariete e Sagittario, meno rosee, invece, per Acquario e Vergine. Tensioni ...

Previsioni astrologiche 18 novembre : Leone entusiasta - Sagittario volitivo : Lunedì 18 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna nel segno del Leone, mentre Giove e Venere saranno sull'orbita del Sagittario. Intanto Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno, come Marte, Mercurio ed il Sole proseguiranno sui gradi dello Scorpione. Infine Urano permarrà in Toro e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli al Leone ed al Sagittario, meno rosee invece per Pesci ed ...