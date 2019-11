Ponte Morandi di Genova | i sensori erano guasti dal 2015

Ponte Morandi : sensori fuori uso dal 2015 - ecco cosa era successo : Gli investigatori che si stanno occupando del crollo del Ponte Morandi di Genova, hanno scoperto che i sensori che si occupavano del monitoraggio strutturale non funzionavano dal 2015. Sulla base dei dati forniti da questo impianto, ad esempio, venne realizzato nel 2014 il documento di "programmazione del rischio" in cui era scritto che la struttura era a rischio crollo. Secondo quanto emerso dalle indagini, i sensori di monitoraggio ...

Ponte Morandi - anche il ministero delle Infrastrutture nel 2015 seppe del “rischio crollo”. De Micheli : “Inaccettabile” : “Ho letto quello che avete letto voi, il contenuto di quello che ho letto è per me inaccettabile. anche intellettualmente incomprensibile“. La ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, commenta così la presenza di un rappresentante del ministero oggi da lei diretto alla seduta del consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia nel 2015. In quella riunione, come ha raccontato La Repubblica, si ...

Cade gru nel cantiere del nuovo Ponte Morandi - feriti 3 operai : Incidente sul lavoro questa mattina a Genova, all'interno del cantiere per la ricostruzione del Ponte Morandi. Intorno alle 11 e 40 una gru si è inclinata, abbattendosi su uno degli impalcati che si trova a terra per le operazioni di assemblaggio. Nell'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, sono rimasti lievemente feriti tre operai. I tre lavoratori, dopo essere stati sottoposti alla prime cure sul posto, sono stati trasportati dai ...

