Ponte Morandi | anche il Mit sapeva del “rischio crollo” Autostrade | “Era solo teorico”

Ponte Morandi "a rischio crollo" - la replica di Autostrade : "Non accettiamo rischi operativi sulle infrastrutture" : La società concessionaria risponde dopo le rivelazioni di Repubblica sull'esistenza di un documento interno che mette nero su bianco la possibilità del collasso del viadotto: "Sempre chiesto il massimo rigore"

Cade gru nel cantiere del nuovo Ponte Morandi - feriti 3 operai : Incidente sul lavoro questa mattina a Genova, all'interno del cantiere per la ricostruzione del Ponte Morandi. Intorno alle 11 e 40 una gru si è inclinata, abbattendosi su uno degli impalcati che si trova a terra per le operazioni di assemblaggio. Nell'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, sono rimasti lievemente feriti tre operai. I tre lavoratori, dopo essere stati sottoposti alla prime cure sul posto, sono stati trasportati dai ...

Ultime notizie/ Ultim'ora Genova - gru Ponte Morandi si inclina : feriti 3 operai : Ultime notizie, Ultim'ora Genova. Una gru presente nel cantiere del ponte Morandi, si è inclinata ferendo tre operai, 20 novembre 2019,

Ponte Morandi : in un documento del 2014 si parla di “rischio crollo” : Il Ponte Morandi era a rischio crollo. E’ scritto nero su bianco in un documento che gli inquirenti hanno trovato all’interno del registro digitale di Atlantia. Eppure, nessun report di Spea (la società addetta ai monitoraggi e alla manutenzione del viadotto), finora, aveva mai evidenziato un simile rischio. L’attestato, secondo quanto scrive Repubblica, è stato sequestrato lo scorso marzo dai finanzieri nella sede romana di Atlantia ...

Ponte Morandi a “rischio crollo” dal 2014 : il documento ignorato da Atlantia : Il report è stato trovato all’interno del registro digitale nella sede romana della società nel marzo del 2019. L'Ufficio Rischio per due anni parla di "rischio crollo", poi la dicitura nel 2017 diventa "rischio perdita stabilità". I primi lavori programmati solo per l'autunno 2018. Trema anche Aspi.Continua a leggere

Ponte Morandi - i cda di Atlantia e Aspi sapevano del rischio crollo : Anche i vertici di Autostrade per l’Italia (Aspi) e della capogruppo Atlantia sapevano che il Ponte Morandi era a

Repubblica dice che un documento del 2014 aveva avvertito Autostrade per l’Italia del “rischio crollo” del Ponte Morandi : Repubblica oggi scrive che un documento scoperto dalla Guardia di Finanza lo scorso marzo nella sede di Atlantia, la società che controlla Autostrade per l’Italia, aveva avvertito già nel 2014 del «rischio crollo» del ponte Morandi di Genova, il cui cedimento

Ponte Morandi - “dal 2014 Autostrade e Atlantia avevano in mano un report che avvertiva del ‘rischio crollo'”. Per 4 anni nessun intervento : Autostrade per l’Italia e Atlantia, la capogruppo della famiglia Benetton, sapevano che il Ponte Morandi era a “rischio crollo” già dal 2014. I pm di Genova Massimo Terrile e Walter Cotugno, racconta Repubblica, hanno in mano il documento che lo attesta: è stato trovato dai finanzieri nella sede di Atlantia a Roma e anche in quella di Aspi. Un documento stilato dall’Ufficio Rischio che dal 2014 al 2016 parla di ...

**Ponte Morandi : Mattarella - 'nuova opera simbolo rilancio città'** : Arezzo, 19 nov. (Adnkronos) - "La nostra solidarietà viene pienamente confermata verso Genova e i suoi cittadini, che hanno il diritto di vedere nel nuovo ponte il simbolo di un rilancio della città e del suo tessuto economico, così essenziale per il Paese". Lo ha affermato il Presidente della Repub

Ponte Morandi - uno degli indagati : forse è crollato per il cedimento di un cassone : A ipotizzarlo è stato uno degli indagati per i falsi report sui viadotti, per cui il tribunale del Riesame ha accolto la richiesta di sospensione insieme con altre persone

Secondo un dirigente Spea il Ponte Morandi potrebbe essere crollato per il cedimento di un cassone : Lo abbiamo riportato nelle scorse settimane: dal 2013, nei cassoni sottostanti il Ponte Morandi, nessuno scendeva più per controllare in che stato fosse la sicurezza del viadotto. Nonostante ciò, nei report i controlli erano dati per fatti. Il problema era che mancavano i tecnici qualificati, l’operazione era rischiosa, e non c’erano le specializzazioni giuste. Oggi si aggiunge un nuovo tassello, l’ipotesi che sia proprio il ...

Ponte Morandi - uno degli indagati : forse è crollato per il cedimento di un cassone : A ipotizzarlo è stato uno degli indagati per i falsi report sui viadotti, per cui il tribunale del Riesame ha accolto la richiesta di sospensione insieme con altre persone

Ponte Morandi - indagato : "Crollo forse dovuto a cedimento di cassone" : Il Ponte Morandi potrebbe essere crollato per il cedimento del cassone dopo che le percolazioni ( il passaggio di liquidi attraverso solidi) di acqua avrebbero corroso i cavi interni. A lanciare questa ipotesi è, in un’intercettazione, uno degli indagati per i falsi report sui viadotti per cui il tribunale del Riesame ha accolto la richiesta di sospensione insieme ad altre persone (LE IMMAGINI DALLA TRAGEDIA ALLA RICOSTRUZIONE - LO STUDIO DELLA ...

Ponte Morandi - un indagato : crollo dovuto al cedimento di un cassone : Il Ponte Morandi potrebbe essere crollato per il cedimento del cassone dopo che le percolazioni ( il passaggio di liquidi attraverso solidi) di acqua avrebbero corroso i cavi interni. A lanciare questa ipotesi è, in un’intercettazione, uno degli indagati per i falsi report sui viadotti per cui il tribunale del Riesame ha accolto la richiesta di sospensione insieme ad altre persone (LE IMMAGINI DALLA TRAGEDIA ALLA RICOSTRUZIONE - LO STUDIO DELLA ...