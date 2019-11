Ponte Morandi | anche il ministero delle Infrastrutture nel 2015 seppe del “rischio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) “Ho letto quello che avete letto voi, il contenuto di quello che ho letto è per me inaccettabile.intellettualmente incomprensibile“. La ministra dei Trasporti e, Paola De Micheli, commenta così la presenza di un rappresentante deloggi da lei diretto alla seduta del consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia nel. In quella riunione, come ha raccontato La Repubblica, si parlòdi quel documento stilato un anno prima che evidenzia il “rischio crollo” per il. Significa che all’interno del Mit si sapeva di questa condizione del viadotto genovese ben tre anni prima del 14 agosto 2018, quando ileffettivamente è crollato e 43 persone sono morte. Mercoledì Repubblica ha spiegato che il documento, stilato già nel 2014 dall’Ufficio rischio, è stato sequestrato negli ...

