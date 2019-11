Plastica | la vera follia è il monouso Ma basta proporre di tassarla e tutti si strappano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Dici plastic tax esii capelli. Dici sugar tax e ti tirano merendine contro. Il consumismo usa e getta ci ha drogati a tal punto che sembra impossibile tornare indietro. Come bambini viziati, siamo furibondi quando il limite arriva. Triste sentire politici di destra e sinistra galoppare questa lagna collettiva. Dopo la macchina, ecco un’altra copertina di Linus. La nostra inseparabile bottiglietta di, il nostro inseparabile pacco di bicchieri usa e getta pronto all’evenienza. Le aziende della filiera dellasi lamentano ea consolarle: ma perché? Se un settore è inquinante va penalizzato, chi inquina paga (con le dovute tutele agli operai che non hanno colpa e vanno formati per nuovi lavori). Il profitto, gli utili, vanno investiti nella ricerca, nella transizione. Non si può pensare di restare a lucrare sul petrolio in tempo di crisi ...

