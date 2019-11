Piogge e temporali rovineranno il weekend in tutta Italia

Maltempo Toscana : allerta gialla per Piogge e temporali sulla parte ovest della regione : Permangono le condizioni di instabilità sulle zone occidentali della Toscana sia oggi che domani. Per questo la Sala operativa unificata della regione ha prolungato il codice giallo fino alla mezzanotte di domani, giovedì 21 novembre, per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore a causa di piogge e temporali. Dal pomeriggio di oggi sono possibili rovesci o temporali sparsi/isolati più probabili in Arcipelago, sulle zone costiere e ...

Meteo - un altro week end di Piogge e temporali. Ecco quando finirà il maltempo : Nel fine settimana l'Italia sarà colpita da un nuovo ciclone che dispenserà piogge molto forti su molte regioni. Ma una...

Meteo : maltempo oggi sull'Italia - occhio a Piogge - nevicate e forti temporali : Messa alle spalle la tregua brevissima di ieri, il maltempo è tornato ad avvolgere l'Italia. Una nuova perturbazione atlantica sta transitando in queste ore su gran parte della penisola ed in...

Italia nella morsa del MALTEMPO - ancora Piogge - temporali e *NEVE* su Alpi e Appennino : Roma - In linea con le previsioni, il transito della perturbazione alimenta ormai da diverse ore precipitazioni diffuse su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, parte della Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nevica abbondantemente sulle località Alpine, ma i fiocchi si spingono fino ai 350-400 metri nel Cuneese e a quote variabili tra i 500 e i 600 metri tra l'Appennino Emiliano, ...

Previsioni meteo 19 novembre - forte maltempo : Piogge a Centro-nord e Campania - temporali in Sicilia : La perturbazione nr.7 del mese toccherà molte regioni con rischio di piogge intense e forti temporali, secondo le Previsioni di martedì 9 novembre. Nuove nevicate sulle Alpi e forte pericolo valanghe. Allerta rossa su parte dell'Emilia-Romagna e arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto.Continua a leggere

Allerta Meteo Liguria : criticità arancione per Piogge diffuse - temporali - neve : Dopo i temporali tra la sera e la notte, accompagnati da grandine, e una breve tregua nelle precipitazioni, la Liguria sta per essere interessata da una nuova fase di maltempo. Sono attese piogge diffuse e persistenti, temporali e ancora neve nelle zone interne di centro Ponente. Avremo anche venti forti o di burrasca e mareggiate a Levante. Arpal ha quindi emanato l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali che avrà queste modalità: Centro ...

Previsioni Meteo Roma : continua l’instabilità - ancora Piogge e temporali. Temperature in calo : Previsioni Meteo Roma – I settori laziali occidentali e, quindi, anche la Capitale, sono interessati in queste ore da impulsi più freschi che fanno seguito alla perturbazione più intensa arrivata nella giornata di ieri. Si tratta quindi di fronti più freddi o di occlusioni che portano una fenomenologia più irregolare, mediamente deboli o moderati, solo a tratti anche forti. Un tipo di tempo, oggi, quindi caratterizzato da spiccata ...

Allerta Meteo Umbria : da domani Piogge - temporali e vento : La Protezione Civile regionale comunica che, sulla base delle previsioni disponibili, è stato emesso dal Dipartimento nazionale un avviso di condizioni Meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti meridionali e precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni saranno accompagnate, inoltre, da ...

Allerta Meteo Toscana : codice arancione per Piogge e temporali : Un’intensa perturbazione, anche temporalesca, interesserà la Toscana nella giornata di domani, venerdì 15 novembre. Per questo la Sala operativa unificata ha emesso un codice arancione dalla mezzanotte di stasera fino alle 18 di domani su Arcipelago, aree costiere e zone limitrofe, grossetano, senese, aretino e un codice giallo sul resto della regione sempre per piogge e rischio idrogeologico. Il peggioramento delle condizioni Meteo ...

Meteo - il ciclone che tiene in ostaggio l'Italia. Piogge - temporali e neve : da Nord a Sud sarà un disastro : Un'area ciclonica terrà in ostaggio il Mediterraneo dando vita a una fase di maltempo che a più riprese interesserà in settimana molte delle nostre regioni con Piogge, neve in montagna e venti sostenuti. Come riportano gli esperti di 3bMeteo.it, fino a metà settimana il vortice ciclonico rimarrà in

Previsioni meteo 11 novembre - ancora maltempo : Piogge e temporali in tutta Italia : Le Previsioni meteo per lunedì 11 novembre evidenziano una prosecuzione del maltempo su quasi tutto il Paese, con piogge e temporali diffusi dal Nord al Sud. Proprio il Mezzogiorno sarà particolarmente colpito da fenomeni temporaleschi e da vento forte, con un'allerta meteo emessa dalla Protezione Civile che riguarderà soprattutto Sicilia, Calabria e Basilicata.Continua a leggere

Previsioni Meteo Napoli : maltempo a oltranza - allarme dissesto e alluvioni per forti Piogge e temporali : Previsioni Meteo Napoli – Ultime 48 ore all’insegna di una instabilità piuttosto accesa sul capoluogo campano. La vecchia circolazione depressionaria atlantica, che da una settimana sta governando il tempo su gran parte d’Italia, continua a sfornare nuclei perturbati, esaltati dalle tiepide acque del Tirreno, in direzione anche del capoluogo partenopeo. Malgrado sia in assorbimento graduale, il flusso instabile portante ...

Previsioni Meteo Napoli : ancora maltempo con Piogge e temporali - i dettagli : Previsioni Meteo Napoli – Va approfondendosi il nuovo sistema instabile anche verso il Tirreno centro-meridionale. Le anse cicloniche ancora non sono bene attive in corrispondenza del capoluogo campano, con transito di alcuni nuclei instabili, ma irregolari, solo in qualche caso associati a brevi rovesci nemmeno ovunque, con apporto di qualche millimetro sulle aree metropolitane, magari qualche pioggia più intensa sui settori di ...

Previsioni Meteo Napoli : tregua di bel tempo - ma non durerà. Tornano subito Piogge e temporali : Previsioni Meteo Napoli – Un altro temporaneo peggioramento, l’ultimo della serie legato al vecchio ciclo perturbato oramai esaurito, è accorso nella tarda nottata e primo mattino di oggi, con altra pioggia debole-moderata sul capoluogo campano e accumulo variabile tra 3 e 4 mm circa. Nel corso della mattinata i cieli sono andati via via aprendosi con ampie schiarite soleggiate, salvo magari, come in queste ore di tarda mattinata, un ...