Pensioni | sotto il trattamento minimo a dicembre bonus da 154 | 94 euro

(Di giovedì 21 novembre 2019) Con il prossimo rateo di pensione spettante, i pensionati italiani prenderanno la mensilità aggiuntiva. Si tratta della cosiddetta tredicesima, che come consuetudine viene erogata da parte dell'Inps ogni. Per quest'anno, il pagamento del rateo di pensione e della relativa tredicesima è previsto per il 2, cioè il primo giorno bancabile del prossimo mese. Per i pensionati incapienti invece, oltre alla tredicesima ci sarà anche ilda 154,94. Tredicesima: importi e tassazione La tredicesima mensilità, altrimenti detta gratifica natalizia, è una mensilità aggiuntiva di pensione ma come importo, per la stragrande maggioranza dei pensionati, risulta inferiore alla canonica mensilità in pagamento mese per mese. Questione di tassazione, perché la tredicesima è assoggettata ad un prelievo fiscale maggiore rispetto alla pensione mensile. Come per i redditi da lavoro ...

