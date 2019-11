Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo | nuova crisi? Le parole dell’attore

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 21 novembre 2019) Il tira e molla non è prerogativa solo dei protagonisti delle serie tv, da Joey e Dawson di Dawson’s Creek a Carrie e Mr. Big di Sex and the City, ma anche dei vip.Delad esempio hanno più volte affrontatodi coppia con tanto di allontanamenti e ritorni di fiamma. Ora l’attore e l’artista lanciata da Amici pare stiano vivendo un’altra fase delicata.conDel? Intervistato da Novella2000, recentemente visto in tv come vittima di uno scherzo de Le Iene che lo ha ridotto in lacrime, spiega infatti: “è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un momento un po’ down. ...

redazioneiene : Abbiamo fatto piangere @_PaoloRuffini ! Il suo cuore è talmente grande per i ragazzi Down che non ammette ingiustiz… - 46_NADIA_58 : @_PaoloRuffini MI spiace - zazoomblog : “Momento down”. Paolo Ruffini lo confessa senza vergogna. Inutile nascondere il dolore. Cosa sta succedendo nella v… -