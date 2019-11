Paolo Ruffini dice con Diana Del Bufalo stiamo passando un periodo negativo

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di giovedì 21 novembre 2019) Il comico conduttore toscanoin questoè in tournèe con lo spettacolo “Up and Down,” e in un’intervista fatta al settimanale “Novella 2000” ha raccontato di attraversare un momento no con la fidanzataDel:“è una ragazza fantastica,bene insieme. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un momento un po’ down. Passerà“. Il comicopresto festeggerà il compleanno con i ragazzi affetti da Sindrome di Down con i quali è in scena: “Festeggerò i miei 41 anni prima al Teatro Brancaccio di Roma, e poi dopo, con i ragazzi, si farà mattina! Abbiamo creato un gruppo che dà un gran valore alle cose belle della vita. Loro sono i tipici ‘ultimi che non vogliono arrivare primi’, gli basta stare insieme e ...

redazioneiene : Abbiamo fatto piangere @_PaoloRuffini ! Il suo cuore è talmente grande per i ragazzi Down che non ammette ingiustiz… - 46_NADIA_58 : @_PaoloRuffini MI spiace - zazoomblog : “Momento down”. Paolo Ruffini lo confessa senza vergogna. Inutile nascondere il dolore. Cosa sta succedendo nella v… -