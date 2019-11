Paolo Bonolis si arrabbia e insulta un ex tronista di Uomini e Donne

Paolo Bonolis attacca Marco Cartasegna - ex tronista di Uomini e donne : Paolo Bonolis contro Marco Cartasegna. Il conduttore tv bacchetta senza mezzi termini l’ex tronista di Uomini e donne per aver offeso la città di Frosinone. I fatti sono questi: il 13 novembre Cartasegna (che dal trono di Maria De Filippi è passato a occuparsi di politica) ha preso parte a una partita di beneficenza a Frosinone che ha visto contrapposte la Nazionale Italiana Cantanti e la Nazionale Italiana CalcioTv. Nelle story ...

Paolo Bonolis contro Marco Cartasegna - ex di U&D : 'Un cogl...' : Paolo Bonolis si è schierato contro Marco Cartasegna, insultandolo su Instagram. L'ex tronista aveva espresso delle opinioni sgradevoli che riguardavano la città di Frosinone, in occasione di un invito per un'iniziativa benefica e il noto conduttore ha voluto dire la sua a riguardo. L'ex tronista attaccato da Bonolis: aveva denigrato la città di Frosinone Nelle ultime ore di oggi, 21 novembre, il conduttore Paolo Bonolis ha attaccato ...

L’ex tronista Cartasegna su Frosinone : “Talmente brutta che l’Unesco la vuole cancellare dalle mappe”. Paolo Bonolis : “Coglio**”. Poi le scuse : Ha lasciato il mondo della tv, dove era approdato con Uomini e Donne di Maria De Filippi, per fare commenti sul mondo della politica e dell’attualità sul suo profilo Instagram. Così Marco Cartasegna, ex tronista, qualche giorno fa ha partecipato a una partita di calcio per beneficenza a Frosinone e ha appena arrivato in albergo ha fatto un video: “Eccomi arrivato a Frosinone. Città talmente brutta che l’Unesco ha proposto di ...

“Città brutta” - Marco Cartasegna offende Frosinone e Paolo Bonolis s’infuria : “Cog…” : L’ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna finisce nella bufera per un’offesa alla città di Frosinone passata tutt’altro che inosservata. Una settimana fa, il giovane milanese, che da qualche tempo ha lasciato il mondo televisivo per dedicarsi al commento di politica e attualità dal suo canale Instagram, ha partecipato a una partita di calcio benefica nella città laziale. Il suo video all’arrivo in ...

Paolo Bonolis contro Marco Cartasegna : Perché ascoltarlo? : Nelle ultime ore, sul web impazza l’attacco di Paolo Bonolis all’ex tronista Marco Cartasegna: ma che hanno a che fare i due? Per capire i motivi dell’astio del conduttore nei confronti dell’ex volto del dating show di Canale 5, bisogna fare un passo indietro. Lo scorso 13 novembre, Bonolis e Cartasegna hanno partecipato ad un evento benefico organizzato nella città di Frosinone. L’associazione “Ciao Pà” ha dato vita ad una partita di calcio cui ...

Paolo Bonolis - l’ex tronista di UeD l’ha fatto davvero infuriare : “Cogl**ne” : Paolo Bonolis non ha preso per niente bene le recenti dichiarazioni di un ex tronista di Uomini e Donne. E le ha commentate dandogli del cogl**ne . Raramente Bonolis usa i social, se non per dare delle notizie importanti al suo pubblico o per scherzare con sua moglie Sonia ma questa volta il conduttore ha utilizzato Instagram per attaccare pubblicamente un ex volto del programma di Maria De Filippi. Ma partiamo dal principio. Destinatario ...

News UeD - Paolo Bonolis contro Marco Cartasegna? Lo sfogo : “Cogl*one!” : Marco Cartasegna di Uomini e Donne attaccato da Paolo Bonolis? La dichiarazione choc Una settimana fa c’è stata una partita di calcio a Frosinone il cui incasso è stato interamente devoluto in beneficienza. Tanti i vip che hanno preso parte a questo evento, tra i quali Paolo Bonolis e l’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna. E come rivelato dal portale Frosinone Today, è stato soprattutto quest’ultimo ad aver fatto ...

Le Parole della settimana su Rai 3 sabato16 novembre - Walter Veltroni e Paolo Bonolis ospiti : Le Parole della settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 16 novembre alle 20:20: gli ospiti Una serata all’insegna dei libri quella di sabato 16 novembre su Rai 3 con Le Parole della settimana di Massimo Gramellini in onda dalle 20:20. L’intervista di copertina sarà dedicata a Paolo Bonolis, conduttore cult della tv italiana, reduce dalla pubblicazione di Perchè parlavo da solo. La settima puntata vedrà tra gli ...

Palermo - Paolo Bonolis presenta il suo libro ai fan : 'L'ho scritto pensando ai miei figli' : "Spero che, con questo libro, i miei figli imparino a conoscermi meglio". A dirlo è Paolo Bonolis, uno dei più amati presentatori della televisione italiana che l'11 novembre, al cinema 'Rouge et Noir" e alla libreria "Feltrinelli" di Palermo, ha presentato e raccontato il suo libro "Perché parlavo da solo" e ha incontrato i fan rispondendo alle loro domande con l'ironia e l'irriverenza che lo contraddistinguono. A dialogare con lui, il ...

Paolo Bonolis e la frecciata a Celentano : «O fai il dibattito o fai il varietà» : Paolo Bonolis, Adrian Live “La tv deve essere più sincera quando si presenta“. L’ammonimento di Paolo Bonolis è risuonato ieri nello show di Adriano Celentano (qui la nostra recensione). Nel dibattito sul piccolo schermo avviato dal cantante, il conduttore ha lanciato una critica televisiva che – paradossalmente – poteva essere applicata proprio allo spettacolo in scena in quegli istanti. E che, anzi, sembrava ...

Paolo Bonolis Commuove Parlando Della Malattia Della Figlia! : In occasione Della presentazione del suo libro Paolo Bonolis ha toccato vari temi, dall’amicizia di lunga data con Luca Laurenti al suo rapporto con la moglie Sonia Bruganelli, passando per il rapporto con cinque figli. A Commuovere però sono state le sue parole sulla figlia malata. Ecco quali sono state le toccanti parole per la figlia. Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati ed apprezzati del panorama televisivo italiano, i suoi ...

Adrian - Celentano attacca Paolo Bonolis : "Quando ci sono i tanga..." - parole pesantissime : Adriano Celentano nella prima puntata del nuovo Adrian ha invitato i big della televisione italiana: Carlo Conti, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Gerry Scotti e Massimo Giletti. Dopo aver parlato e criticato i loro programmi, il Mollegiato si sofferma su Paolo Bonolis. E al collega, Celentano, ha

“I maniaci…”. Paolo Bonolis - l’attacco frontale dal più big della tv. E la sua risposta è da standing ovation : Ogni volta che che Adriano Celentano torna in tv, le sue dichiarazioni sono come dei pugni violentissimi! Per chi non lo sapesse il molleggiato è tornato in tv con il suo show Adrian e degli ospiti speciali: Paolo Bonolis, Carlo Conti, Gerry Scotti, Massimo Giletti, Piero Chiambretti. I sei, riuniti ad un tavolo, hanno parlato a lungo della televisione di oggi e come sia cambiata rispetto al passato. Il cantante non ha potuto fare a meno di ...

Paolo BONOLIS/ 'Madre Natura? Cambiamo cul* ogni settimana' : PAOLO BONOLIS ospite di Adriano Celentano difende la tv di oggi: 'è andato sulle palle a tutti quando ha superato gli incassi del cinema e del teatro'