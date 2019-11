Palermo | si uccide l' ex capo dei gip Vincenti | era indagato per il crac Zamparini

Tragedia a Palermo - esplode ruota e uccide un ragazzo di 18 anni : Tragedia all’interno di un’officina di Palermo dove è morto un ragazzo di 18 anni a causa dell’esplosione di uno pneumatico. Si tratta di un incidente sul lavoro. E’ accaduto in una rivendita di gomme a Palermo, in viale Regione siciliana, nelle vicinanze di via Ugo La Malfa. A perdere la vita è un giovane di 18 anni di origini senegalesi che lavorava come gommista all’interno dell’officina. Sul posto sono arrivati i carabinieri per ...