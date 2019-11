Palermo | si suicida l’ex capo dei Gip Cesare Vincenti Era coinvolto nell’inchiesta su

Fonte : fanpage

(Di giovedì 21 novembre 2019), exdei Gip (Giudici per le Indagini Preliminari) di, si è tolto la vita gettandosi dal balcone della sua casa nella zona residenziale di via Sciuti,. Il magistrato e suo figlio Andrea, avvocato, erano indagati da alcuni mesi dalla Procura di Caltanissetta per corruzione e rivelazione di notizie riservate.

