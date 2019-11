Pablo Trincia | Dopo Veleno | con Buio vi racconto storie di sopravvissuti | ma

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) “”. È questo il titolo del nuovo podcast dil’esperienza di “”,audio lanciato sulle piattaforme di Repubblica, che ha fatto registrare uno straordinario successo di pubblico (oltre che contribuire alla riapertura di un’inchiesta sui fatti di Bibbiano), il giornalista ci riprova con una nuova serie in cui racconta le “di”, specifica che completa il titolo.“Questa volta parlo di persone che hanno attraversato esperienze drammatiche.è una serie verticale”, spiegaad HuffPost, “e non orizzontale come: ogni puntata narra, in una più voci, la vicenda di un sopravvissuto di cui non si capisce mai l’identità se non alla fine. Si tratta appunto di unal, con uno svelamento progressivo di ...

