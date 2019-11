Orsato protagonista in Romania-Svezia | ferma la gara per razzismo | aperto procedimento

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 21 novembre 2019) La UEFA ha deciso di aprire undisciplinare in merito ai fatti di stampo razzista accaduti nel corso di, arbitrata da– L’arbitro italiano ha diretto lavalida per le qualificazioni ad Euro2020. A causa degli insulti razzisti indirizzati ad Alexander Isak, nella parte finale della, il fischietto ha deciso di interrompere ladopo che il calciatore gli aveva fatto presente di quanto stesse accadendo sugli spalti. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Di Gennaro su Milan-Napoli: “Partita complicatissima per entrambe, agli azzurri non serve…” Gianni Di Marzio sprona le parti in campo a dare il meglio Padovan: ”Milan e Liverpool decisive per Ancelotti” Milan Napoli, il match delle deluse L'articoloinlaper...