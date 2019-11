ORAMIVEDI il 21 Novembre a Milano l' evento dedicato alla vendita benefica di occhiali

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) Il 212019 ail negozio Punto Ottico Humaneyes di piazza Filippo Meda ospiterà una particolare iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi a beneficio del progetto Occhiale Solidale del centro clinico NeMO, un centro di eccellenza ad alta specializzazione (presente a, Roma, Messina e Arenzano) per le malattie neuromuscolari, patologie fortemente invalidanti come la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), le distrofie muscolari e l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA).Carlo Cracco, Ernst Knam, i fotografi max&douglas e Renato Zero, accomunati dpassione per glie da una profonda sensibilità sociale, hanno dato il loro contributo, ognuno nel suo campo,buona riuscita dell’iniziativa.In mostra per una sera 20esclusivi donati da brand come Ahlem, Atelier Jacques Durand, Chrome Hearts, Factory900, Haffmans ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.