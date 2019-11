Open Arms salva 73 migranti | alcuni hanno ferite da arma da fuoco

Open Arms soccorre barcone con 73 persone - anche con ferite da armi da fuoco : Open Arms ha soccorso all’alba una barca alla deriva con 73 persone a bordo. Lo annuncia la stessa Ong su Twitter spiegando che sul natante ci sono “69 uomini, 4 donne, 2 bimbi di 4 e 3 anni e 24 minori che viaggiavano soli”.I volontari riportano anche “casi di shock traumatico, ustioni di secondo e terzo grado, ferite da armi da fuoco, ipotermia grave, disidratazione”. #ULTIMAORASoccorsa all'alba una ...

Salvini indagato ad Agrigento per caso Open Arms : Il leader della Lega Matteo Salvini e' stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Agrigento per sequestro di persona e omissioni di atti d' ufficio. L' accusa - scrive la Repubblica- riguarda il caso dei 164 migranti salvati il primo agosto scorso dalla Open Arms, a cui fu vietato dall'allora ministro dell'Interno l'ingresso nelle acque italiane. La nave rimase 20 giorni ferma davanti a Lampedusa, poi furono i pm , in seguito a ...

Massimo Cacciari - la verità sull'indagine contro Salvini : "La questione Open Arms politicamente lo gioverà" : L'indagine della Procura di Agrigento ai danni di Matteo Salvini? Mica tanto. Per Massimo Cacciari la mossa che porta in Tribunale l'ex ministro dopo il caso Open Arms è un autogol. "politicamente parlando certamente non fa altro che bene al signore - rivela l'ex sindaco di Venezia in un colloquio c

“Stanco dei soliti viaggi? Ci pensiamo noi” - lo spot ironico di Open Arms che fa riflettere. Poi il messaggio : “Salvare vite non è un reato” : “Stanco dei soliti viaggi organizzati coi piedi, in overbooking, coi bambini che piangono? È tutto finito, ci pensiamo noi”. È l’apertura, ironica, dello spot lanciato da Open Arms per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla propria attività di soccorso in mare. “Questa non è una crociera – avverte più seria una delle attrici che si è prestata per il video, Donatella Finocchiaro – è il viaggio di ...

Vauro Senesi contro Matteo Salvini : "Open Arms? Leone di peluche che scappa dai giudici" : Vauro Senesi non perde l'occasione di punzecchiare - anzi, insultare - Matteo Salvini. Questa volta il vignettista più schierato del Paese esulta per la decisione della Procura d'Agrigento che non contenta, dopo due mesi, torna sulla questione Open Arms portando l'ex ministro in Tribunale. "Salvini

Open Arms - ecco le 3 toghe che giudicheranno Salvini : Francesca Bernasconi Un trio tutto al femminile, quello che è chiamato a decidere sulle ipotesi di reato rivolte al leader leghista Un trio tutto al femminile, quello che è chiamato a giudicare l'operato dell'ex ministro Matteo Salvini, indagato per sequestro di persone e omissione di atti d'ufficio, per il caso che riguarda la nave della Open Arms. Il tribunale dei Ministri di Palermo sarà infatti composto da tre giudici donna: si ...

Open Arms - Salvini : “Sono indagato per aver difeso i confini dell’Italia? Per me è una medaglia!” : Il capo della Lega Matteo Salvini reagisce duramente alla notizia dell'indagine aperta dalla procura di Agrigento che lo vede indagato per sequestro di persona per il caso della nave Open Arms: "Altra indagine, altro processo per aver difeso i confini, la sicurezza, l’onore dell’Italia? Per me è una medaglia! Rifarei e rifarò tutto”.Continua a leggere

Salvini indagato ad Agrigento per caso Open Arms. "Per me è una medaglia - rifarei tutto" : Il leader della Lega Matteo Salvini è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Agrigento per sequestro di persona e omissioni di atti d’ ufficio. L’accusa - scrive la Repubblica - riguarda il caso dei 164 migranti salvati il primo agosto scorso dalla Open Arms, a cui fu vietato dall’allora ministro dell’Interno l’ingresso nelle acque italiane.“Altra indagine, altro processo per aver ...