Ombre all’Inter e luci al Flamengo | Gabigol allo scoperto | “vi spiego cosa mi è mancato

Fonte : sportfair

(Di giovedì 21 novembre 2019) L’attaccante brasiliano è tornato a parlare della sua esperienza in Europa, soffermandosi sui motivi che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio con la maglia dell’Inter Un’esperienza da dimenticare con le maglie di Inter e Benfica, prima di tornare in Brasile per riprendere in mano la propria carriera.è finalmente tornato ai suoi livelli, trascinando ilin finale di Copa Libertadores, in programma a Lima contro il River Plate. LaPresse/Spada In attesa di scendere in campo contro gli argentini, l’attaccante verdeoro ha ripercorso la sua carriera ai microfoni di AS, rivelando i motivi che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio in Europa: “ho sempre rispettato le decisioni dei tecnici ma credo che avrei potuto giocare di più. Ho imparato molto in Italia anche se ho avuto poche chance. Ero arrivato molto motivato per ...