“Non si può abbandonare Venezia alla logica del consenso” Parla Marco Balich

Ryanair condannata in tribunale : “Non si può far pagare il bagaglio a mano” : Un giudice spagnolo accoglie il ricorso di una passeggera: “E’ illegittimo costringere l’acquisto della tariffa priority per imbarcare le valigie piccole”

Coppa Davis 2019 - Rafael Nadal : “Non c’è spazio per errori. Format troppo compresso - non si può giocare fino alle due del mattino” : Rafael Nadal ha guidato la Spagna nell’esordio delle finali di Coppa Davis 2019 a Madrid. Il numero uno del mondo ha portato il punto del pareggio alla sua nazionale grazie alla vittoria con Karen Khachanov. Le “Furie Rosse” hanno poi vinto anche il doppio per 2-1. Il maiorchino si è presentato in conferenza stampa alla fine del suo match: “Oggi l’avversario è stato forte. La mia preparazione non è stata ottimale, visto ...

“Non puoi farci questo!”. Gianluca Ginoble mai visto così : il tenorino del Volo (in mutande) manda in tilt : Stasera andrà in onda su Canale 5 lo speciale ‘Il Volo- 10 anni insieme’, dedicato al celebre trio che quest’anno festeggia appunto 10 anni di carriera musicale. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble riuscirono a farsi notare per la prima volta grazie al programma ‘Ti lascio una canzone’, condotto da Antonella Clerici. Recentemente gli artisti hanno rilasciato un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, illustrando al pubblico il ...

Caso Cucchi - Ilaria annuncia la querela contro Matteo Salvini : “Non può giocare sul corpo di Stefano” : Dopo la sentenza di condanna, in primo grado, dei carabinieri imputati a vario titolo per il pestaggio del fratello, Ilaria Cucchi aveva annunciato pensava di procedere “contro i pregiudizi” a suon di querele. E tra i possibili bersagli c’era Matteo Salvini che dopo il verdetto aveva dichiarato che il caos di Cucchi “dimostra che la droga fa male”. Oggi su Facebook Ilaria Cucchi annuncia che procederà: “Il ...

Dl Sicurezza bis - Cassazione a sezioni unite : “Non può essere applicato in modo retroattivo” : Il decreto Sicurezza bis, voluto dall’ex ministro dell’interno Matteo Salvini (dl 4 ottobre 2018 n. 113) ed entrato in vigore il 5 ottobre 2018 con l’introduzione di norme più rigide in tema di immigrazione e Sicurezza urbana, non può essere applicato in maniera retroattiva. Lo hanno deciso le sezioni unite civili della Cassazione, dopo orientamenti contrastanti tra gli stessi ermellini. Occasione del verdetto chiarificatore – richiesto ...

Ex Ilva - vertice tra Conte e parlamentari M5s di Taranto : scontro sullo scudo penale. Lezzi al premier : “Non lo voterò mai - puoi scordatelo” : Un faccia a faccia teso con una soluzione che resta lontana, sempre che ArcelorMittal decida di recedere dal proposito di lasciare Taranto e quindi il governo, sul tavolo della trattativa, decida di mettere la reintroduzione dell’immunità penale come segnale distensivo nei confronti della multinazionale, che la invoca ma chiarisce di non ritenerlo fondamentale per restare. Giuseppe Conte incontra i parlamentari tarantini del M5s, insieme ...

Fascismo - prof. Barbero : “Non può tornare - ma Italia è piena di fascisti in fondo al cuore. Ghigliottina? Certa gente se la meriterebbe” : E’ ormai diventato una icona indiscussa in rete, tanto che i suoi ammiratori gli dedicano giornalmente svariati meme e lo hanno tributato con una pagina Facebook cliccatissima, “Barbero ministro delle esecuzioni sommarie”. Si tratta di Alessandro Barbero, professore ordinario di Storia Medioevale all’Università del Piemonte Orientale, divenuto celebre non solo per le sue passate collaborazioni ai programmi culturali di ...

Maltempo - Borrelli : un evento come l’alluvione di Firenze “Non può ricapitare” : “Può ricapitare una situazione simile a quella del ’66? No, le opere strutturali fatte sono sicuramente importanti, anche se conta l’intensità delle piogge“: lo ha dichiarato oggi Angelo Borrelli, capo della protezione civile nazionale, a Firenze per le celebrazioni per i 53 anni dall’alluvione. “Sono in corso importanti lavori di prevenzione strutturale, quindi sono fiducioso che i lavori fatti e quelli che ...

CorSport : la rabbia di Ancelotti nello spogliatoio. “Non si può essere così pigri” : La partita contro la Roma di sabato, con la sconfitta maturata, ha imbestialito Carlo Ancelotti, scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico ha soffocato la rabbia sul pullman dove si è accomodato a fine partita, lasciando al figlio Davide la gestione dei dettagli, ma ieri mattina si è chiuso nello spogliatoio con la squadra per analizzare la sconfitta. Insieme a lui c’era Giuntoli, che è apparso infastidito. Ancelotti avrebbe detto ai suoi che ...

“Non si può far finta…”. Samantha De Grenet - la foto dopo l’intervento per lanciare un appello ai fan. Cosa è successo : Samantha De Grenet si sottopone a un piccolo intervento e, su Instagram, lancia un appello ai fan. “Questa foto non vi dirà nulla ovviamente, non è nemmeno una foto dove sono venuta particolarmente bene – ha scritto – ma è una foto che in qualche modo segna un cambiamento. Non parlo di un cambiamento epocale o di quelli che lasciano il segno negli animi delle persone, ma per me rappresenta un lasciare andare la me bambina, la me ...

Pucciarelli : “Unica italiana in vagone di stranieri”. 5S : “Non può guidare Commissione diritti umani” : La presidente della Commissione diritti umani del Senato Stefania Pucciarelli ha pubblicato un video in cui si lamenta di un episodio che le è accaduto su un treno, in cui si è trovata nello stesso vagone con un gruppo di stranieri "di colore", senza biglietto. M5s: "Non può ricoprire quel ruolo". Ma un anno fa fu eletta anche con i voti dei pentastellati.Continua a leggere

Vieni da me - Alessandro Haber alla Balivo : “Non si può dire nulla” : Caterina Balivo ‘richiama’ Alessandro Haber a Vieni da me: “Siamo in diretta!” Alessandro Haber è stato oggi ospite a Vieni da me nella rubrica “La cassettiera”. Intervistato da Caterina Balivo, l’attore ha parlato della sua vita, della sua carriera e del suo nuovo impegno con il programma Maledetti amici miei, ogni giovedì in prima serata su Rai2. L’attore, che già nel programma con Rocco ...

Napoli – Parla il fratello di Insigne : “Non ha mai parlato male del mister! Può sembrare presuntuoso - ma…” : Antonio Insigne dice la sua dopo l’incontro di ieri a Castelvolturno del capitano del Napoli con Ancelotti e Raiola Situazione infuocata a Napoli attorno alla figura di Lorenzo Insigne dopo l’incontro di ieri a Castelvolturno con Ancelotti e Raiola. Se il presidente De Laurentiis non ha nascosto il suo disappunto, a difendere il capitano della squadra partenopea ci ha pensato il fratello: “è l’anno in cui Lorenzo ...