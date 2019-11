Non curano l’influenza e li ingeriamo dai cibi | così i batteri si ribellano agli

Speranza : 4mln Non si curano per reddito : 15.19 "Bisogna riportare dentro il Servizio sanitario nazionale i troppi italiani che non si curano come dovrebbero per motivi economici e questo è un fenomeno consistente: alcuni studi stimano che si tratti di 4 milioni di persone". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. La questione dei ticket va quindi rivista sulla base di un "principio di bilanciamento di spesa volto a favorire chi ancora resta fuori dal Ssn".

Integratori alimentari - il decalogo del Ministero della Salute : “Non curano”. Consigli su come usarli in modo sicuro e consapevole : Gli Integratori alimentari sono “fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze ad effetto fisiologico che non hanno una finalità di cura, prerogativa esclusiva dei farmaci“. Lo chiarisce il Ministero della Salute in un decalogo per un uso corretto degli Integratori alimentari 2019′ pubblicato sul proprio sito. Gli Integratori “sono ideati e proposti per favorire nell’organismo il regolare svolgimento di specifiche ...

Molte persone Non si curano come dovrebbero : I progressi nella medicina rischiano di essere inutili se non si trova un modo per convincere le persone a cambiare abitudini e curarsi nel modo giusto