Netanyahu incriminato per corruzione

Il procuratore generale israeliano hail premierdi, frode e abuso di ufficio. Il premier è stato al centro di tre inchieste su costosi regali, pari a 260mila euro, ricevuti da facoltosi uomini d'affari e su favori accordati all'editore del quotidiano Yedioth Ahronoth. Per l'accusa diè sospettato di aver negoziato con Shaul Elovitch, azionista di controllo di Bezeq, per ottenere una copertura positiva dal sito "Walla" in cambiio di politiche a favore degli interessi di Bezeq(Di giovedì 21 novembre 2019)