Napoli | nel futuro di Callejon potrebbe esserci la Cina | il Dalian Yifang interessato

Napoli - cade l'intonaco nella scuola : rabbia dei genitori - chiamata la polizia : La tensione sale all?istituto Andrea Doria di Fuorigrotta. La scuola che già nelle scorse settimane è stata al centro di accese discussioni sulla sicurezza delle aule e degli...

Calciomercato Napoli - Mertens nel mirino del Montreal : i dettagli : Calciomercato Napoli, Mertens nel mirino del Montreal: i dettagli Calciomercato Napoli Mertens| Dries Mertens è in scadenza di contratto, il belga nonostante le infinite voci sul suo futuro non sa ancora quale maglia indosserà il prossimo anno. Secondo quanto riferito da Voetbal Belgie, l’ultimo club ad aver chiesto informazioni sul 14 azzurro è il Montreal Impact. L’allenatore del club canadese è Thierry Henry, quest’ultimo conosce molto ...

Maltempo a Napoli : sprofonda la strada nel quartiere Arenella - 19 persone sgomberate : Il Maltempo che sta flagellando il paese continua a sgretolare la città. Poco dopo le 15 a vico Molo alle Due Porte, nel centro storico del quartiere Arenella, un grosso pezzo di strada...

Maltempo Campania - grandine e nevischio : disagi nella zona degli ospedali di Napoli : disagi nella zona collinare di Napoli per il Maltempo che ha colpito la citta’ nel pomeriggio. Problemi, in particolare, nelle strade di accesso ai vari ospedali della zona. Secondo alcune segnalazioni, al Cardarelli la corsia di accesso si e’ allagata con le ambulanze che hanno avuto difficolta’ a raggiungere l’accesso del Pronto Soccorso. Al Policlinico la grandine mista a nevischio che si e’ abbattuta sulla zona ...

Napoli - ghiaccio e fango sulle strade nella zona ospedaliera : traffico in tilt - ambulanze bloccate : ghiaccio sull?asfalto e traffico in tilt su via Quagliariello nella zona ospedaliera. L?ultima grandinata non ha risparmiato una delle strade più frequentate del quartiere che...

Malato DEL Napoli : intervista esclusiva allo Youtuber che spopola nella rete : Malato DEL Napoli: intervista esclusiva allo Youtuber che spopola nella rete. Quasi 10 milioni le visualizzazioni ! Malato DEL Napoli – Sono diventati ormai popolarissimi sulla propria pagina Facebook, ma ancora di più sul canale Youtube dove ogni video pubblicato conta decine di migliaia di visitatori (in un post apparso di recente sulla loro pagina […] Leggi tutto L'articolo Malato DEL Napoli: intervista esclusiva allo Youtuber che ...

Paul McCartney torna a Napoli live nel 2020. De Magistris : “Ti aspettavamo da tanto” : Paul McCartney torna in Italia. E precisamente, a Napoli. L’ex Beatle sarà nella città partenopea il 10 giugno (i biglietti saranno in vendita dal 25 novembre) e il sindaco Luigi De Magistris non ha nascosto la sua gioia: “Paul ti aspettavamo da tanto. Siamo orgogliosi che tu abbia scelto Napoli come prima tappa del tuo tour 2020 a piazza del Plebiscito. Welcome back!”. L'articolo Paul McCartney torna a Napoli live nel 2020. ...

Il presidente della Federcalcio albanese : “Hysaj resta nel Napoli. A gennaio sarà Ancelotti ad andare via” : Il Corriere dello Sport intervista Armat Duka, presidente della Federcalcio albanese. Parla anche di Hysaj. “Mi piace molto e anche con la Francia ha fatto una bella partita: forse non capisco di calcio, ma dico che per me poteva restare in campo”. Sull’ipotesi che a gennaio lasci il Napoli “Hysaj merita di giocare e secondo me non si muove a gennaio, perché sarà Ancelotti ad andare via. Mi spiace per Carlo, sono un tifoso milanista, però da ...

Napoli - nel fortino della camorra i minimarket low cost senza licenza : Dai barattoli di Nutella agli assorbenti, dai detersivi ai biscotti. E poi ancora: gelati, alimenti, carta igienica, birre, merendine, bibite e scatolame vario. C?era di tutto - e non potevano...

Corsport : Ancelotti - il “normal one” per ricomporre la frattura nel Napoli : Ancelotti torna al comando portando con sé il suo carico di normalità che in questo momento serve tanto al Napoli. Starà a lui adesso, secondo il Corriere dello Sport, cercare una scorciatoia per uscire da questa crisi e rimettere insieme i cocci andati in frantumi tanto rumorosamente il martedì dell’ammutinamento. Ancelotti metterà in campo tutte le sue doti da “normal one”, come lo definisce il quotidiano sportivo Ancelotti ...

Uomini e Donne - Oscar e Eleonora : lite e caos a Napoli nel locale - spiffero : Uomini e Donne, Oscar ed Eleonora nervi tesi a Napoli. Si parla di un intervento dei buttafuori. Lo spiffero: “L’ex corteggiatrice avrebbe ammesso davanti a diversi testimoni la relazione con Nunzio”. Lui sarebbe l’ex della sorella di Branzani Da Napoli arriva uno spiffero ‘litigioso’ che parla di nervi assai tesi tra Eleonora Rocchini e Oscar […] L'articolo Uomini e Donne, Oscar e Eleonora: lite e caos a ...

Maltempo nel Golfo di Napoli : Procida isolata - difficoltà nei collegamenti per Ischia : Le avverse condizioni meteo hanno provocato il blocco totale dei collegamenti marittimi per l’isola di Procida mentre Ischia viene attualmente collegata da un’unica nave da e per Pozzuoli (Napoli). Fortissimo il vento di scirocco. Situazione simile per Ischia, collegata finora da una sola nave partita dal porto di Casamicciola per Pozzuoli. Del tutto sospesa l’attività marittima ad Ischia Porto e Forio. Per Procida si spera in ...

Napoli : pericoloso detenuto fa visita ai parenti nel campo rom di Secondigliano - il figlio piccolo finge un malore e lui evade : Nella tarda mattinata di oggi un pericoloso detenuto di etnia rom è evaso durante la visita ad un familiare al campo rom di Secondigliano. A comunicarlo è il segretario generale...

La Onlus Opportunity inaugura il Vicolo della Cultura nel Rione Sanità di Napoli : Una nuova opportunità di rinascita per la città di Napoli grazie ad Opportunity - Onlus. Un progetto che farà da trampolino di lancio per la rivalutazione del Rione Sanità, per la trasformazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla Camorra. L'Onlus Opportunity invita tutti i cittadini napoletani all'inaugurazione del Vicolo della Cultura nel Rione Sanità. Dopo un anno esatto dall'inaugurazione dei beni immobili confiscati alla Camorra, ...