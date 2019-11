Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 21 novembre 2019) Addio Special One, è cominciata l’era di Mr Club. Uno che va “a dormire col pigiama del club”. Joséin conferenza stampa è sempre uno spettacolo. Gli tocca aggiornare il repertorio, ora che è il nuovo allenatore del, ma la verve è sempre quella. Si dice “abbastanza umile”, ma non “più in forma di prima, perché in forma lo sono sempre stato”. Si dice “più forte”, ma soprattutto uno che se non vince non è contento. Si dice, soprattutto,. “Sono il signor Porto e il signor Real Madrid, ma anche il signor Inter e il signor Chelsea e il signor Manchester United. Sono il club in cui mi trovo. Indosso e dormo con il pigiama della mia società. Sono un uomo di club, ma non un uomo di molti club”. Ora è Mr. “Il potenziale del club è enorme, il potenziale del club è eccezionale. La ...

napolista : Mourinho, un aziendalista al Tottenham: “Ora chiamatemi Mr Club”. Prima conferenza stampa agli Spurs, solito show:… -