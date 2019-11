MotoGp – Duro attacco di Crutchlow alla Honda | da Alex Marquez alla nuova moto | Cal è una

Fonte : sportfair

(Di giovedì 21 novembre 2019)e sincero come sempre:sfogo del pilota britannico contro laE’ terminata ieri la prima sessione di test invernali del 2020 di: i piloti della categoria regina sono scesi in pista a Valencia per due importanti giornate di lavoro, durante le quali hanno provato le novità portate in terra spagnola dai team. AFP/LaPresse Negli ultimi giorni gran parte dell’attenzione si è focalizzata su, nuovo compagno di squadra di Marc in. Il giovane spagnolo ha fatto il suo esordio su unacol team LCR e non è mancata qualche critica. Cal, se infatti da una parte ha dichiarato di essere felice di essere rimasto di LCR e di non essere stato ingaggiato dal team ufficiale, dall’altra non ha apprezzato alcune scelte del team. AFP/LaPresse “La cosa ironica è che non so cosa sta cambiando in vista del 2020, ma ...

infoitsport : MotoGP | Aleix Espargarò duro su Johann Zarco: 'Non merita la Honda' - infoitsport : MotoGP, si chiude la stagione peggiore di sempre per Valentino Rossi. Ora un duro inverno di lavoro per risorgere - fioranialex : #MotoGP #Zarco duro sfogo! Via da KTM #ValenciaGP #MotoGP #KTM -