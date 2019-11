“Momento down” Paolo Ruffini lo confessa senza vergogna Inutile nascondere il dolore

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 21 novembre 2019) La bella coppia dello spettacolo è in crisi. Sono belli, giovani e innamorati e tutti credevano che la loro coppia fosse perfetta. Ma non è così. I due stanno attraversando un momento davvero difficile. Di chi stiamo parlando? Die Diana Del Bufalo. A raccontare che la loro relazione non è tutta rose e fiore è proprioche ha detto a Novella2000: “Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli”. Questa è una realtà che accomuna tutte le coppie, certo. Però il momento chee Diana stanno vivendo, non è un momento sereno. “Si vive un po’ alla giornata in questo senso,fare progetti. È un momento un po’ down. Passerà”. È triste sapere che una coppia bella come la loro non si goda l’amore in serenità. È triste ...

