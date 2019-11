Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Un colpo solo dentro la vettura che avrebbe dovuto portarla all’aeroporto di. E’ morta così ieri, nota attivista somalo-canadese. Secondo Zakia Hussein, ufficiale di polizia somalo (citato dal New York Times), la giovane è stata colpita da una pallottola mentre si trovava in auto dentro Halane, enorme complesso altamente fortificato che sorge accanto all’aeroporto internazionale didentro cui si trovano le truppe dell’Unione Africana (attive in Somalia nella missione AMISOM) e varie rappresentanze diplomatiche. Said Fadhaye, fotografo freelance, ha raccontato sui social che si trovava a bordo della stessa auto con: raccontando straziato che la donna è morta accasciandosi su di lui, ha parlato di un “attacco”. Il governo somalo ha condannato l’accaduto e chiesto indagini accurate. Ma si è levata anche la voce dell’ex presidente Hassan ...

nigno11 : RT @fattoquotidiano: Mogadiscio, uccisa l’attivista per i diritti civili Almaas Elman. Il padre era stato assassinato nel 1996 https://t.co… - fattoquotidiano : Mogadiscio, uccisa l’attivista per i diritti civili Almaas Elman. Il padre era stato assassinato nel 1996 - TutteLeNotizie : Mogadiscio, uccisa l’attivista per i diritti civili Almaas Elman. Il padre era stato… -