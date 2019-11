“Mio figlio neonato è morto a causa mia” Il dramma di Fernanda Lessa | lo ha raccontato

Fernanda Lessa : “Mio figlio è morto appena nato - aveva una malattia che gli ho trasmesso io” : Fernanda Lessa si è raccontata senza remore a Seconda Vita, il programma di Real Time di Gabriele Parpiglia in cui alcuni vip svelano momenti ed episodi particolarmente dolorosi e difficili. Non ha avuto una esistenza facile la Lessa, che non solo ha lottato con la dipendenza da droghe e alcool, ma ha dovuto affrontare anche un accadimento devastante: la morte di un figlio appena nato. La morte del piccolo Joaquin Modella e ...

Ittiosi lamellare - la testimonianza di una madre a Mattino 5 : “Mio figlio come Giovannino - quando è nato sembrava avvolto dal cellophane” : “Avevo fatto l’amniocentesi ed era tutto a posto, poi quando Tommy è nato ho avuto una sorpresa, sembrava avvolto dal cellophane“. A raccontarlo è Chiara Bertoncelli, una mamma che ha parlato in diretta a Mattino Cinque su Canale 5 della malattia di suo figlio, nato affetto da Ittiosi lamellare, una forma meno grave dell’Ittiosi arlecchino che ha colpito il piccolo Giovannino – il bimbo abbandonato in ospedale a Torino ...

La denuncia della madre “Mio figlio meglio in cella che con gli spacciatori” : Giovanna Proietti, è entrata nel commissariato di San Basilio con le lacrime in gola e il cuore a mille: «Credo che Valerio abbia fatto una cazzata»

Mario Biondo - terza autopsia conferma il suicidio. La madre : “Mio figlio ucciso due volte” : Mario Biondo si è suicidato. Sono le conclusioni della terza autopsia sul cadavere riesumato del giovane cameraman morto impiccato nel maggio del 2013 a Madrid. "figlio mio, ti hanno ucciso una seconda volta", ha commentato Santina D'Alessandro, la madre di Mario, su Twitter. La famiglia continua a credere che sia stato assassinato.Continua a leggere

“Mio figlio…”. Tutto il dolore di Paolo Bonolis. Il triste retroscena del conduttore : Raramente vediamo Paolo Bonolis in difficoltà, o mentre racconta qualcosa di privato della sua famiglia. Eppure ogni tanto accade. In questa giorni Bonolis non nasconde la sofferenza provata per la lontananza forzata dal primogenito Stefano che solo qualche giorno fa si è sposato riunendo tutta la famiglia a New York. Il conduttore sposato con Sonia Bruganelli ha avuto il primo figlio dalla psicologa americana Diane Zoeller, madre anche della ...

“Mio figlio è stato aggredito per strada”. La triste confessione di Fabio Fazio : Dopo le vacanze estive si torna a parlare di Fabio Fazio. È la prima volta che il conduttore parla pubblicamente dopo la decisione della Rai di trasferirlo dalla domenica sera di Raiuno a quella di Raidue. Passaggio – quello di Che tempo che fa – che lui non ha vissuto come un declassamento. Rimozione? No. “Sono molto felice, non lo considero punitivo. Avrei potuto oppormi, ma non ha senso restare in un ambiente che ti considera un problema e ...

“Mio figlio cresce bene?” : le linee guida e i campanelli d’allarme da non sottovalutare : Peso, altezza e sviluppo puberale sono i parametri di riferimento per valutare la crescita regolare di un bambino: ne...

“Mio figlio cresce bene?” Open Day al Bambino Gesù - visite di controllo gratuite : Mio figlio cresce bene? Spesso i genitori si pongono con ansia questa domanda e, in effetti, la crescita regolare di un Bambino è uno degli indicatori più importanti del suo stato di salute. Anche quest’anno l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù offre la possibilità di verificare se la crescita dei bambini è corretta aderendo alla campagna di sensibilizzazione “La crescita dei bambini” di A.Fa.D.O.C. (Associazione Famiglie di Soggetti con deficit ...

Cordoni ombelicali scomparsi - una mamma : “Mio marito era malato - volevo tutelare mio figlio : è stata una truffa morale” : truffate, tradite, derubate della speranza. Così si sentono alcune delle famiglie italiane coinvolte nel caso CryoSave, la banca svizzera che, senza consenso, avrebbe spostato in Polonia circa 15mila cellule staminali ricavate dai Cordoni ombelicali dei loro figli e crioconservate nei loro laboratori di Ginevra. “Dove sono le nostre staminali?”. La rabbia che si trasforma in paura, la delusione e il dubbio, il desiderio di convincersi che è ...