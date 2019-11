Millie Bobby Brown sconvolge con il suo look e la sua lotta al bullismo passa in secondo

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 21 novembre 2019)ancora tutti con il suo nuovo. Non è la prima volta che si parla di outfit e di stile quando si tratta della protagonista di Stranger Things e se negli anni scorsi tutti erano pronti ad affermare che la giovane volesse fare un po' la ragazza matura con tacchi e scollature, questa volta la situazione è addirittura peggiorata. Sono bastati pochi scatti per far finire la protagonista della serie Netflix in tendenza su Twitter rendendo ormai virale il suo intervento all'Unicef e tutto il resto èto inpiano. Non importa che l'attrice 15enne abbia ammesso di aver avuto paura di andare a scuola a causa dele nemmeno che si sia sentita indifesa e sola contro quelli che agivano in branco in un luogo che per i ragazzi e i bambini dovrebbe essere sicuro, quasi una seconda casa.ha chiesto che i diritti dei ragazzi ...

portamiiviia : RT @framiriello: Ogni anno per Millie Bobby Brown corrispondono a 7 anni per gli esseri umani - _itslaurah_ : Secondo me state esagerando con Millie Bobby Brown. Era un evento dell’Unicef, non potete pretendere che vada vesti… - lukethearcher : Ho appena fatto vedere queste foto di Millie Bobby Brown alla mia famiglia e tutti le hanno dato un’età compresa tr… -