Milano | morì vicino al traliccio | l’autopsia rivela ferite da taglio | sarebbe stato ucciso

Milano : sei Ambrogini alla memoria - anche a Borrelli e Penati : Milano, 18 nov. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha assegnato sei Medaglie d’Oro alla memoria per ricordare persone scomparse da poco che hanno dato lustro alla città. I cosiddetti Ambrogini d'oro alla memoria sono stati assegnati a Francesco Saverio Borrelli, Carla Casiraghi, Eugenio Fumagalli, do

Tumori : sostegno alle donne dopo la diagnosi - esperti a confronto a Milano : Per una donna, dopo una diagnosi di tumore comincia un percorso fatto di esami, consulti, terapie. Ed insieme, inizia anche un viaggio dentro di sé, dentro le proprie paure, incertezze e speranze. Spiegare cosa possono fare la medicina e l’associazionismo in questa complicata fase è stato il tema dell’incontro che si è tenuto alla Clinica Columbus di Milano, ideato e promosso da Guna, azienda farmaceutica italiana leader nella medicina ...

Milano - incendio in un palazzo in via Morimondo. VIDEO : Tanta paura per gli inquilini di un gruppo di casa di via Morimondo, in zona Navigli. Nel pomeriggio delle fiamme, visibili a diverse decine di metri di distanza, hanno avvolto il tetto di un gruppo di case, tanto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I condomini sono usciti in modo ordinato dalle proprie case mentre i pompieri, aiutati dalla pioggia, hanno provveduto a spegnere l'incendio.

Tra amori “misti” - violenza e libertà : a Milano la modernità di Monteverdi e Bizet in scena con Voceallopera (e gli astri nascenti della lirica) : Due storie d’amore e morte, d’armi e di donne, scritte in epoche e stili diversi, ma accomunate dal sangue e dalla passione. La compagnia milanese Voceallopera, che ci ha abituati ad allestimenti freschi, sorprendenti e azzeccatissimi, inaugura la stagione lirica con un dittico inusuale: Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale di Claudio Monteverdi, e Carmen di Georges Bizet, nella riduzione di Peter Brook. In scena il 7 e l’8 ...