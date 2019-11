Milan | la proprietà “innamorata” di Zaniolo | Maldini starebbe preparando la maxi-offerta

Calciomercato Milan - ok della proprietà per Gaston Pereiro : Maldini tentato dall’acquisto : Inizia a muoversi il Calciomercato del Milan in vista della sessione invernale di trattative. Il nome nuovo che orbita attorno al mondo rossonero è quello di Gaston Pereiro, calciatore classe 1995 che attualmente milita nelle file del Psv Eindhoven. Milan, Gaston Pereiro potrebbe arrivare già a gennaio Gaston Pereiro rientra appieno nei parametri della proprietà Milanista, che vuole in squadra giovani talenti di prospettiva. Il ...