Migranti | quasi 300 persone soccorse nel Mediterraneo | a Lampedusa sbarcano in 88

Sondaggi - quasi sette italiani su dieci sono a favore dell’accoglienza dei Migranti : È un'Italia inedita quella che emerge dalla ricerca su italiani e migranti condotta dall'istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli per WeWorld Onlus. Il Sondaggio è stato presentato da Marco Chiesara, presidente di WeWorld, che spiega: "I dati mostrano come il clima d'odio costruito negli ultimi anni abbia generato percezioni distorte, che alimentano paure infondate verso chi arriva in Italia in cerca di accoglienza. Paure che diventano prioritarie ...