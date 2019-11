Meteoriti in Italia 2019 | nella notte tra il 21 e il 22 novembre

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 21 novembre 2019) È in arrivo una tempesta dista. Hanno un nome altisonante le meteore protagoniste della seconda metà del mese, Alfa Monocerontidi, per esperti e appassionati abbreviate in Amo (o Mon con la sigla internazionale, da non confondere però con le Monocerontidi di dicembre). Si tratta di uno sciameco solitamente visibile dal 15 al 25ogni anno; quest'anno il picco di intensità si verificherà tra il 21 e il 22e promette di essere eccezionale. Sonoche viaggiano in media alla velocità di 62-65 km/secondo (230.000 km/h) e in alcune occasioni danno origine a intense piogge concentrate nello spazio di una mezzora. Quest'anno,tra il 21 e il 22, lo sciame delle Alfa Monocerontidi potrebbe dare uno spettacolo pirotecnico di grande effetto grazie a una tempesta meteorica di certa intensità, tale da essere alquanto rara. Se ne ...