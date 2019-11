Meteo Protezione Civile domani | nuovo peggioramento da Ovest | piogge abbondanti al

Allerta Meteo - i bollettini della protezione civile : allarme ROSSO anche Mercoledì 20 Novembre in pianura Padana : Allerta Meteo – anche domani, Mercoledì 20 Novembre, sarà allarme ROSSO nel cuore della pianura Padana, in Emilia Romagna, per le piene dei fiumi dopo il maltempo degli ultimi giorni: lo ha decretato la protezione civile nazionale negli appositi bollettini di criticità idrogeologica emessi oggi. Pesanti anche i bollettini di vigilanza Meteorologica nazionale, che evidenziano la persistenza del maltempo in modo particolare al Nord/Est e ...

Meteo Protezione Civile domani 20 Novembre : si attenua il forte maltempo : Nella giornata di domani avremo un miglioramento delle condizioni Meteo sull'Italia anche se permarranno nubi e piogge sparse, in particolar modo sui settori tirrenici peninsulari e sul medio...

Allerta Meteo - avviso e bollettini della protezione civile per il nuovo peggioramento : sarà un Martedì di forte maltempo in tutt’Italia : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica apporta condizioni di diffuso maltempo da stasera sul Nord-Ovest dell’Italia, in graduale estensione, nella giornata di domani, sul resto del Nord e su parte delle regioni centro-meridionali, accompagnata da un generale rinforzo dei venti. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sui rilievi alpini, scendendo fino a quote collinari sul Piemonte sud-occidentale. Sulla base ...

Allerta Meteo - pesantissimi bollettini della protezione civile per Lunedì 18 Novembre : allarme ROSSO in molte zone del Centro/Nord : MAPPE e DETTAGLI : Allerta Meteo – La protezione civile ha pubblicato l’aggiornamento giornaliero dei bollettini di criticità e di vigilanza Meteorologica nazionale, alla luce della situazione Meteorologica estrema dovuta al maltempo che sta colpendo l’Italia in queste ore. Resta l’allarme massimo previsto, ROSSO, in molte aree del Centro e del Nord anche per domani, Lunedì 18 Novembre, soprattutto nelle aree a rischio per le piene dei ...

Meteo - il maltempo non molla : l'allerta della Protezione civile : La perturbazione atlantica che sta interessando l'Italia non sembra placarsi: previste precipitazioni, anche temporalesche...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per Domenica 17 Novembre : i BOLLETTINI fanno paura : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica che sta interessando il nostro Paese, mantiene condizioni di diffuso maltempo su gran parte della penisola, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, e con nevicate sulle regioni settentrionali. Questa fase di maltempo sarà anche caratterizzata da una sostenuta ventilazione meridionale responsabile di mareggiate sulle coste esposte ed un successivo rialzo termico. Sulla base delle ...

Allerta Meteo - AVVISO e BOLLETTINI della protezione civile per il weekend : allarme resta ROSSO : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica sta interessando l’Italia con condizioni di generale maltempo e precipitazioni diffuse, anche temporalesche, sulle regioni centro-settentrionali, in estensione a quelle meridionali. La fase di maltempo sarà accompagnata anche da un consistente rinforzo dei venti meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Venerdì 15 : allarme ROSSO al Nord/Est - arancione anche sull’alto Tirreno e giallo in altre 7 Regioni. I bollettini : Allerta Meteo – Una nuova ampia saccatura atlantica, raggiungerà oggi il nostro paese, portando condizioni di generale maltempo ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione domani alle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, rinforzo della ventilazione meridionale e nevicate abbondanti, anche a quote basse sul Nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : forte maltempo su gran parte d'Italia domani : Nella giornata di domani una perturbazione di origine atlantica porterà forte maltempo sull'Italia centro-settentrionale. Previsti fenomeni anche a carattere di nubifragio. Ecco il bollettino...

Meteo Protezione Civile domani : nuova intensa perturbazione in arrivo a partire dal Nord-Ovest : Una saccatura nord-atlantica in avvicinamento da Ovest determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche domani sui settori nord-occidentali della penisola. Ecco il bollettino...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : forte maltempo - forti piogge e tanta neve tra Giovedì sera e Venerdì : Allerta Meteo – Una nuova ampia saccatura raggiungerà domani il nostro Paese, portando condizioni di generale maltempo a partire dalle Regioni settentrionali. Si prevedono precipitazioni diffuse, rinforzo della ventilazione e nevicate abbondanti anche a quote basse, che interesseranno in particolare le aree nord-occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...

Allerta Meteo - ecco i nuovi bollettini della protezione civile : tutti i dettagli per Mercoledì 13 e Giovedì 14 Novembre : Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico Nazionale della protezione civile ha pubblicato l’aggiornamento giornaliero dei bollettini Meteorologici per le prossime ore e i prossimi giorni, facendo il quadro della situazione. Il Ciclone Mediterraneo che sta colpendo l’Italia risalendo il mar Tirreno continua a destare preoccupazioni per le prossime ore, tuttavia il livello di Allerta è diminuito ad “Arancione” per la ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora maltempo sull'Italia - freddo al Nord : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di spiccata instabilità atmosferica, in particolar modo al centro-sud e al Nord-Est (nella prima parte del giorno). Previsto un netto calo termico...

Sistema di allerta Meteo - scuole chiuse - gestione delle emergenze - ecco come sarà la Protezione Civile 2.0 : intervista al capo Nazionale Angelo Borrelli : Emergenza: un termine col quale l’Italia negli ultimi decenni si è dovuto confrontare, spesso a fatica. Dal Terremoto dell’Aquila, a quello del 2016 in Centro Italia che distrusse alcuni tra i borghi più antichi e belli come Amatrice, Accumoli, Norcia, passando per il maltempo. Fenomeni estremi che non danno tregua, in una situazione climatica che ha portato a modificare radicalmente l’approccio al meteo. Alluvioni, esondazioni di fiumi e ...