Messina | esplosione in deposito di fuochi d’artificio | lutto cittadino per i funerali

Messina - esplosione a Barcellona Pozzo di Gotto : l’area è a rischio - prosegue la bonifica : esplosione ieri a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in una fabbrica di fuochi d’artificio: l’incidente è costato la vita a 5 persone, e 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Oggi prosegue la bonifica dell’area per la presenza di materiale inesploso da parte dei vigili del fuoco. Sul posto il Nucleo Investigativo Antincendi del Corpo dei Vigili del Fuoco per l’accertamento delle cause. La doppia esplosione sarebbe ...

Messina - esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio : 5 vittime Foto|Video : A provocare l’esplosione potrebbe essere stata una scintilla partita da una saldatrice di alcuni operai che lavorano nel deposito

Messina : esplosione deposito - figlio gravemente ustionato ha tentato di salvare la madre : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - Nonostante fosse gravemente ustionato su tutto il corpo, il figlio del titolare del deposito di giochi pirotecnici esploso oggi pomeriggio a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ha provato a salvare la madre, ma senza riuscirci. L'anziana donna, Venera Mazzeo di 71 ann

Messina : esplosione deposito - in arrivo i Ris dei Carabinieri : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - In arrivo i Ris dei Carabinieri nel deposito di giochi pirotecnici a Barcellona Pozzo di Gotto. Gli investigatori del Reparto di investigazioni scientifiche faranno degli accertamenti e delle attività tecnico-scientifiche. La Procura di Barcellona, guidata da Emanuele

Messina : Procuratore Barcellona - 'su luogo esplosione scene terribili' : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - Parla di "scene terribili, post belliche" il Procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) che ha aperto una inchiesta per strage colposa dopo l'esplosione nella fabbrica di giochi pirotecnici. "La fabbrica è strutturata in diversi edifici - dice il Procurato

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Messina : 4-5 morti in esplosione - 20 novembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, mercoledì 20 novembre 2019: esplosione in una fabbrica a Barcellona Pozza di Gotto, ci sono vittime.

Messina - esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio : 3 morti - un uomo estratto vivo dalle macerie. «Boato fortissimo - scene di panico» : Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, dove si è verificata un'esplosione in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche: il bilancio è...

Messina : esplosione deposito fuochi artificio - Vigili fuoco - 'tre morti e due feriti' : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - Sono tre le vittime accertate dell'esplosione del deposito di fuochi d'artificio avvenuta a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese. Altre due persone, come riferiscono i Vigili del fuoco, sono rimaste ferite e trasportate con ustioni gravi a Palermo e Catania.

Messina : esplosione deposito fuochi d'artificio - a Barcellona - vittime (2) : (Adnkronos) - Nell'esplosione sarebbero rimaste ferite gravemente almeno due persone, che sono state trasferite negli ospedali di Palermo e Catania, nei reparti grandi ustionati.

Messina - esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio : almeno 3 morti e due dispersi. «Un boato fortissimo» : Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, dove si è verificata un'esplosione in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche: il bilancio è...

Messina - esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio : almeno 3 morti e due dispersi. «Un boato - scene di panico» : Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, dove si è verificata un'esplosione in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche: il bilancio è...

Messina - esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio : «Morta una donna - 4 feriti». Scene di dolore e panico : Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, dove si è verificata un'esplosione in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche: secondo fonti locali...