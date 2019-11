Messina | esplosione a Barcellona Pozzo di Gotto | l’area è a rischio | prosegue la bonifica

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019)ieri adi), in una fabbrica di fuochi d’artificio: l’incidente è costato la vita a 5 persone, e 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Oggiladell’area per la presenza di materiale inesploso da parte dei vigili del fuoco. Sul posto il Nucleo Investigativo Antincendi del Corpo dei Vigili del Fuoco per l’accertamento delle cause. La doppiasarebbe stata innescata dalle scintille prodotte da un flex utilizzato da operai di una ditta esterna per lavori di saldatura per sistemare dei cancelli. E’ stata aperta un’inchiesta per strage colposa. L'articolodi: l’area è alaMeteo Web.

