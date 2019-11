Mes | Moscovici | Favorevole all' Italia C' era l' ok di Salvini a sua insaputa

Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 22 novembre 2019) Quello sul Meccanismo Europeo di Stabilità "è un testo accettato a giugno da parte del governo precedente, oggi ci sono persone che ne parlano in modo diverso, ma c'erano anche loro" quando è stato adottato. A Roma come ultimo viaggio del suo andato da commissario uscente agli Affari Economici Pierre, risponde agli attacchi fatti al documento da Matteocolpevole dunque, come sottolineato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di aver firmato a sua. Anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, stamattina al vertice di maggioranza ha ricordato come tocchi a lui difendere, senza rammarico, un accordo che tuttavia non è stato lui a sottoscrivere, come Matteo, che anche oggi parla di “tradimento" riferendosi agli atti del premier nel Consiglio europeo di giugno.ha ...

Fontana3Lorenzo : È iniziato il terrorismo psicologico da parte del mainstream per far aderire l'Italia al MES senza dibattito politi… - matteosalvinimi : ?? Moscovici dice che il MES salverebbe le banche? Sì, quelle francesi e tedesche... Il MES metterebbe infatti in cr… - Capezzone : +++Il dubbio della micia+++ Giuditta voleva sapere se, nelle sue visite istituzionali a Roma pro #Mes, monsieur… -