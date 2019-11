Mercedes-Maybach GLS 600 - La Suv diventa ancora più lussuosa

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 21 novembre 2019) Anche il marchioentra nel settore delle Suv di lusso, ampliando così la propria presenza sul mercato dopo le berline, le coupé, le cabriolet e leccentrica Classe G Landaulet presentate dal 2014 a oggi. La scelta è ricaduta sulla più grande delle Suv della Stella, ovvero la GLS appena passata alla nuova generazione. Nasce così laGLS 600 4Matic, che fa il suo debutto in anteprima mondiale al Salone di Guangzhou. Il lancio sui principali mercati internazionali è atteso nella seconda metà del 2020 e la Casa tedesca spera di superare i lusinghieri risultati già ottenuti con la Classe S, venduta in 45.000 esemplari in quattro anni eta la scelta di un cliente su sette dellammiraglia. V8 mild hybrid per l'ammiraglia. L'unica motorizzazione disponibile per laGLS è quella V8 4.0 biturbo benzina da 558 CV e 730 Nm di coppia massima. Il propulsore vanta ...

