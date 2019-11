Mercedes-AMG GLE 63 - Fino a 612 CV per la Suv sportiva

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 21 novembre 2019) La gamma della-Benz GLE si completa con le più sportive varianti AMG con motore V8. Debuttano infatti al Salone di Los Angeles le-AMG GLE 63 e 63 S, che rinnovano così una tradizione avviata 20 anni fa con il lancio della prima ML 55 AMG che unì per la prima volta il marchio di Affalterbach con la carrozzeria Suv. 571 o 612 CV per il V8 con Eq Boost. Sulla base della GLE di ultima generazione la AMG ha scelto di utilizzare il suo ormai classico V8 4.0 biturbo proposto in due varianti: la 63 da 571 CV e 750 Nm e la 63 S da 612 CV e 850 Nm. Le prestazioni sono di conseguenza molto elevate, con la velocità massima limitata a 250 km/h (280 km/h in opzione) e un tempo rispettivamente di 4,0 e 3,8 secondi per toccare i 100 km/h da fermo.Automatica e integrale. Entrambe sono abbinate al cambio automatico TCT 9G e alla trazione integrale 4Matic+, che permette di modificare la ...

GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Mercedes-#AMG #GLS 63: a Los Angeles il nuovo #SUV a 7 posti con la spinta di 612 CV [FOTO] - motorionline : #Mercedes-#AMG #GLS 63: a Los Angeles il nuovo #SUV a 7 posti con la spinta di 612 CV [FOTO]… - giuterranova9 : RT @MercedesBenz_IT: Goditi la pista come mai prima d'ora con la Mercedes-AMG GT R PRO. -